Rapper Sean Kingston é condenado a 3 anos e meio de prisão por fraude

O rapper Sean Kingston, dono do hit "Beautiful Girls", foi condenado a 3 anos e meio de prisão por fraude eletrônica, em um processo que também envolve sua mãe.

O que aconteceu

As informações são da CBS News. A fraude que condenou o cantor foi de cerca de R$ 5,4 milhões (US$ 1 milhão).

O artista de 35 anos foi considerado culpado do processo em março, assim como sua mãe, Janice Turner. A dupla foi condenada por conspiração para cometer fraude eletrônica e quatro acusações de fraude eletrônica.