Rapper Sean Kingston é condenado a 3 anos e meio de prisão por fraude

O rapper Sean Kingston, dono do hit "Beautiful Girls", foi condenado a 3 anos e meio de prisão por fraude eletrônica, em um processo que também envolve sua mãe.
O que aconteceu
As informações são da CBS News. A fraude que condenou o cantor foi de cerca de R$ 5,4 milhões (US$ 1 milhão).
O artista de 35 anos foi considerado culpado do processo em março, assim como sua mãe, Janice Turner. A dupla foi condenada por conspiração para cometer fraude eletrônica e quatro acusações de fraude eletrônica.
Em julho, Janice foi sentenciada a 5 anos de prisão. O anúncio da pena de Sean havia sido adiado.
De acordo com promotores federais, Kingston e Turner orquestraram um esquema para obter itens de luxo sem pagar por eles. Entre os itens, há um SUV de luxo, joias, relógios caros e uma TV do tamanho de uma parede.
Turner e Kingston alegaram falsamente ter feito pagamentos eletrônicos pela mercadoria, mas os investigadores confirmaram posteriormente que os pagamentos nunca foram concluídos. As autoridades apresentaram evidências de que a dupla usou recibos falsos de transferência eletrônica como comprovante de pagamento.
Sean Kingston e sua mãe já tinham sido presos em maio de 2024.
