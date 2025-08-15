Quem é Hytalo Santos, o influencer preso hoje em São Paulo

Foi preso hoje em São Paulo Hytalo Santos, o youtuber investigado por suspeita de exploração da imagem de menores em vídeos nas redes sociais.
Hytalo tem 28 anos e nasceu em Cajazeiras, na Paraíba. Desde 2020, ele produz vídeos para o YouTube com a "Turma do Hytalo", um grupo de menores de idade que ele chama de "filhos". Sua conta no Instagram tinha mais de 17 milhões de seguidores.
Ele mostra os menores se beijando e fazendo danças sensuais. Além disso, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".
O influenciador presenteava os menores de idade e suas famílias. Nas redes sociais, ele postava vídeos das crianças recebendo presentes como iPhones, além de exibir os familiares o agradecendo pelo pagamento de contas como aluguel e mensalidade escolar.
Em 2024, seu Instagram foi uma das contas com maior engajamento no Brasil. Segundo a empresa de monitoramento de redes Zeeng, ele foi a 4º figura pública do Brasil com mais engajamento no segundo trimestre de 2024, atrás apenas de Neymar, Vinicius Jr. e MC Ryan.
Hytalo conheceu a primeira criança da "Turma do Hytalo" quando ela tinha nove anos. Em participação no podcast PodDelas em 2023, ele contou que a encontrou numa aula de dança em Cajazeiras — Hytalo chegou a cursar letras e pedadogia, mas não concluiu os cursos porque queria ser dançarino.
Investigações
O UOL publicou em 2024 as investigações do MPPB sobre Hytalo Santos pela exploração de imagem de menores. O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) proíbe adultos de explorar imagens que violem a dignidade e a intimidade de crianças e que as exponham a vexame ou constrangimento. A detenção prevista no artigo 232 é de seis meses a dois anos.
O MP abriu os procedimentos iniciais de investigação em novembro de 2024, em João Pessoa e em Bayeux, região metropolitana da capital. O caso de Bayeux partiu de um pedido do Conselho Tutelar da cidade, já o da capital não teve o denunciante identificado, mas foi registrado como uma apuração sobre "defesa de direitos de crianças e adolescentes".
Felca
O caso ganhou mais visibilidade quando o youtuber Felca postou o vídeo "adultização". No vídeo de 50 minutos, ele usa o caso de Hytalo como exemplo para criticar as redes sociais que permitem monetizar conteúdos que expõem menores de idade.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.