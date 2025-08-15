Quem é Hytalo Santos, o influencer preso hoje em São Paulo

Ele mostra os menores se beijando e fazendo danças sensuais. Além disso, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".

O influenciador presenteava os menores de idade e suas famílias. Nas redes sociais, ele postava vídeos das crianças recebendo presentes como iPhones, além de exibir os familiares o agradecendo pelo pagamento de contas como aluguel e mensalidade escolar.

Em 2024, seu Instagram foi uma das contas com maior engajamento no Brasil. Segundo a empresa de monitoramento de redes Zeeng, ele foi a 4º figura pública do Brasil com mais engajamento no segundo trimestre de 2024, atrás apenas de Neymar, Vinicius Jr. e MC Ryan.

Hytalo conheceu a primeira criança da "Turma do Hytalo" quando ela tinha nove anos. Em participação no podcast PodDelas em 2023, ele contou que a encontrou numa aula de dança em Cajazeiras — Hytalo chegou a cursar letras e pedadogia, mas não concluiu os cursos porque queria ser dançarino.

Investigações

O UOL publicou em 2024 as investigações do MPPB sobre Hytalo Santos pela exploração de imagem de menores. O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) proíbe adultos de explorar imagens que violem a dignidade e a intimidade de crianças e que as exponham a vexame ou constrangimento. A detenção prevista no artigo 232 é de seis meses a dois anos.