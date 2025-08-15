Empresário e ex-MC: quem é Euro, marido de Hytalo, que também foi preso?

Conhecido como Euro, ele era cantor e hoje se descreve como empresário, cantor, compositor e influenciador.

Os dois se conheceram em um show de uma cantora que Euro empresariava. Hytalo foi ao show da MC Sara em São Paulo para conhecê-la e acabou encontrando o empresário, que cuidava do Instagram da cantora.

Euro se relacionava com mulheres também e, na época, confessou que Hytalo foi o primeiro homem com quem ficou. "Já me senti especial. Aí começamos a nos comunicar à distância", disse Hytalo sobre o início do relacionamento no Podcats.

Eles compartilhavam a rotina nas redes sociais com seus "filhos". Hytalo chama os menores de "Turma do Hytalo". Eles não são adotados formalmente pelo paraibano, mas moravam parte do tempo com ele.

Depois que Felca expôs que os adolescentes da "turma" apareciam em vídeos em contextos sexuais, Euro saiu em defesa do marido. Em vídeo publicado no dia 9, sem citar nomes, Euro direcionou críticas ao youtuber Felca, responsável por um vídeo com denúncias contra Hytalo.