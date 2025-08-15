Empresário e ex-MC: quem é Euro, marido de Hytalo, que também foi preso?

Israel Nata Vicente e o marido, Hytalo Santos, foram presos hoje em Cotia, na Grande São Paulo.
Quem é Israel?
Eles estão juntos há 7 anos e se casaram em 2023. Os dois oficializaram a união em uma cerimônia cujo convite era um iPhone 15 Pro Max, que contou com a presença de Deolane Bezerra, Tainá e Kaio Viana. Mas, apesar do convite, outros famosos não compareceram, como Virgínia Fonseca, Zé Felipe, Camila Loures e Lucas Guimarães.
Conhecido como Euro, ele era cantor e hoje se descreve como empresário, cantor, compositor e influenciador.
Os dois se conheceram em um show de uma cantora que Euro empresariava. Hytalo foi ao show da MC Sara em São Paulo para conhecê-la e acabou encontrando o empresário, que cuidava do Instagram da cantora.
Euro se relacionava com mulheres também e, na época, confessou que Hytalo foi o primeiro homem com quem ficou. "Já me senti especial. Aí começamos a nos comunicar à distância", disse Hytalo sobre o início do relacionamento no Podcats.
Eles compartilhavam a rotina nas redes sociais com seus "filhos". Hytalo chama os menores de "Turma do Hytalo". Eles não são adotados formalmente pelo paraibano, mas moravam parte do tempo com ele.
Depois que Felca expôs que os adolescentes da "turma" apareciam em vídeos em contextos sexuais, Euro saiu em defesa do marido. Em vídeo publicado no dia 9, sem citar nomes, Euro direcionou críticas ao youtuber Felca, responsável por um vídeo com denúncias contra Hytalo.
Eu tô aqui com você. A justiça da Terra e a de Deus vão ser feitas como sempre foram feitas, e sua volta por cima vai ser tremenda, porque eu sei o Deus que servimos. Te amo. Você nos ensina a cada dia por onde passa. Ensina sua bondade. O que tem, quer que todos tenham. É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje têm um teto ou uma mansão porque você deu sem olhar pra você?
No mesmo dia, horas depois, o perfil do empresário saiu do ar no Instagram.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.