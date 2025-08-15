Quando Maria de Fátima vai se jogar da escada em 'Vale Tudo'?

Fátima estará acompanhada da família Roitman e Raquel chegará ao local com Ivan (Renato Góes). Grávida de César (Cauã Reymond), a vilã transparecerá estar emocionalmente abalada. Ela acreditará que Afonso (Humberto Carrão) é estéril e, desesperada, tentará conversar com a mãe sobre o que está acontecendo.

Raquel não pensará duas vezes antes de rejeitar a filha. A proprietária do Paladar não conhecer a vilã e se afastará, deixando Maria de Fátima possessa.

Do alto da escadaria do teatro, Fátima decidirá se jogar, em uma tentativa de perder o bebê. Raquel ficará paralisada ao ver a filha ser socorrida por paramédicos e colocada numa maca.

@tvglobo E tem MAIS! A cena icônica de Maria de Fátima se jogando da escada tá chegando em #ValeTudo, e o #Fantástico mostrou um pouco dos bastidores. Eu já tô ansiosa pra ver tudinho! #TVGlobo ? som original - TV Globo

Raquel não aceitará acompanhar a filha durante a internação. Ressentida por tudo o que Maria de Fátima já lhe fez, a dona da Paladar optará por permanecer no local para assistir ao espetáculo até o fim.

Maria de Fátima não perderá o bebê e Afonso ficará sabendo da gestação no hospital. Apesar de ficar feliz com a notícia, Afonso flagra a esposa com César já na próxima semana e a expulsa de casa.