SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

Quando Maria de Fátima vai se jogar da escada em 'Vale Tudo'?

Colaboração para Splash, em São Paulo
Bella Campos como Maria de Fátima em 'Vale Tudo'
Bella Campos como Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo e Reprodução/TikTok @tvglobo

A fim de perder o bebê que espera, Maria de Fátima (Bella Campos) se jogará da escada em pleno Theatro Municipal do Rio em "Vale Tudo". Veja quando a sequência irá ao ar.

O que vai acontecer

Cenas irão ao ar no final do capítulo de sábado (16), conforme indica o resumo oficial da Globo. Porém, a data pode ser alterada pela emissora, caso haja cortes ou atrasos.

Fátima estará acompanhada da família Roitman e Raquel chegará ao local com Ivan (Renato Góes). Grávida de César (Cauã Reymond), a vilã transparecerá estar emocionalmente abalada. Ela acreditará que Afonso (Humberto Carrão) é estéril e, desesperada, tentará conversar com a mãe sobre o que está acontecendo.

Raquel não pensará duas vezes antes de rejeitar a filha. A proprietária do Paladar não conhecer a vilã e se afastará, deixando Maria de Fátima possessa.

Do alto da escadaria do teatro, Fátima decidirá se jogar, em uma tentativa de perder o bebê. Raquel ficará paralisada ao ver a filha ser socorrida por paramédicos e colocada numa maca.

@tvglobo E tem MAIS! A cena icônica de Maria de Fátima se jogando da escada tá chegando em #ValeTudo, e o #Fantástico mostrou um pouco dos bastidores. Eu já tô ansiosa pra ver tudinho! #TVGlobo ? som original - TV Globo

Raquel não aceitará acompanhar a filha durante a internação. Ressentida por tudo o que Maria de Fátima já lhe fez, a dona da Paladar optará por permanecer no local para assistir ao espetáculo até o fim.

Maria de Fátima não perderá o bebê e Afonso ficará sabendo da gestação no hospital. Apesar de ficar feliz com a notícia, Afonso flagra a esposa com César já na próxima semana e a expulsa de casa.

Continua após a publicidade

Na versão original, Maria de Fátima seguiu com a gestação, mas tentou vender o bebê para estrangeiros. Raquel, ao saber da negociação criminosa, consegue reaver o neto, que fica sob seus cuidados.

Bella Campos como Maria de Fátima e Humberto Carrão como Afonso em 'Vale Tudo'
Bella Campos como Maria de Fátima e Humberto Carrão como Afonso em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram e Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.