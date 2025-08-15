Quando Maria de Fátima vai se jogar da escada em 'Vale Tudo'?

A fim de perder o bebê que espera, Maria de Fátima (Bella Campos) se jogará da escada em pleno Theatro Municipal do Rio em "Vale Tudo". Veja quando a sequência irá ao ar.
O que vai acontecer
Cenas irão ao ar no final do capítulo de sábado (16), conforme indica o resumo oficial da Globo. Porém, a data pode ser alterada pela emissora, caso haja cortes ou atrasos.
Fátima estará acompanhada da família Roitman e Raquel chegará ao local com Ivan (Renato Góes). Grávida de César (Cauã Reymond), a vilã transparecerá estar emocionalmente abalada. Ela acreditará que Afonso (Humberto Carrão) é estéril e, desesperada, tentará conversar com a mãe sobre o que está acontecendo.
Raquel não pensará duas vezes antes de rejeitar a filha. A proprietária do Paladar não conhecer a vilã e se afastará, deixando Maria de Fátima possessa.
Do alto da escadaria do teatro, Fátima decidirá se jogar, em uma tentativa de perder o bebê. Raquel ficará paralisada ao ver a filha ser socorrida por paramédicos e colocada numa maca.
Raquel não aceitará acompanhar a filha durante a internação. Ressentida por tudo o que Maria de Fátima já lhe fez, a dona da Paladar optará por permanecer no local para assistir ao espetáculo até o fim.
Maria de Fátima não perderá o bebê e Afonso ficará sabendo da gestação no hospital. Apesar de ficar feliz com a notícia, Afonso flagra a esposa com César já na próxima semana e a expulsa de casa.
Na versão original, Maria de Fátima seguiu com a gestação, mas tentou vender o bebê para estrangeiros. Raquel, ao saber da negociação criminosa, consegue reaver o neto, que fica sob seus cuidados.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
