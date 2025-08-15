SplashUOL
Novo 'Todo Mundo em Pânico' terá protagonistas do original e chega em 2026

De Splash, em São Paulo
Anna Faris em cena de "Todo Mundo em Pânico", de 2000
Anna Faris em cena de "Todo Mundo em Pânico", de 2000 Imagem: Reprodução/Twitter

Anna Faris e Regina Hall — a dupla principal dos filmes originais — voltam para o reebot de "Todo Mundo Em Pânico", que chega aos cinemas em 2026.

O que aconteceu

Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans escreveram o roteiro do novo projeto do diretor Michael Tiddes, anunciado no ano passado durante o evento CinemaCon. As informações são do Deadline.

Conhecida por satirizar filmes de terror, a saga "Todo Mundo Em Pânico" começou com o primeiro filme, lançado em 2000, e gerou quatro sequências.

Mal podemos esperar para trazer Brenda e Cindy de volta à vida e reencontrar nossos grandes amigos Keenen, Shawn e Marlon -- três homens por quem literalmente morreríamos (no caso da Brenda, de novo).
Faris e Hall em um comunicado conjunto enviado ao Deadline

O novo filme chega aos cinemas em 12 de junho de 2026. A Paramount ficará responsável pela distribuição global do projeto por meio de seu acordo de primeira opção com a produtora Miramax, que distribuiu os três primeiros filmes. As filmagens do reboot devem começar em outubro.

Estrelado por Faris e Hall, o primeiro "Todo Mundo Em Pânico" arrecadou US$ 157 milhões somente nos EUA, e US$ 278 milhões mundialmente. O filme bateu recordes de maior estreia de um filme de terror classificado como "R" (restrito) e de maior abertura para um diretor negro.

Anna Faris esteve nos filmes até o quarto. Ao não retornar para o quinto, lançado em 2013, foi substituída por Ashley Tisdale.

A saga está disponível na Paramount+.

