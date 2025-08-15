Novo 'Todo Mundo em Pânico' terá protagonistas do original e chega em 2026

Anna Faris e Regina Hall — a dupla principal dos filmes originais — voltam para o reebot de "Todo Mundo Em Pânico", que chega aos cinemas em 2026.
O que aconteceu
Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans escreveram o roteiro do novo projeto do diretor Michael Tiddes, anunciado no ano passado durante o evento CinemaCon. As informações são do Deadline.
Conhecida por satirizar filmes de terror, a saga "Todo Mundo Em Pânico" começou com o primeiro filme, lançado em 2000, e gerou quatro sequências.
Mal podemos esperar para trazer Brenda e Cindy de volta à vida e reencontrar nossos grandes amigos Keenen, Shawn e Marlon -- três homens por quem literalmente morreríamos (no caso da Brenda, de novo).
Faris e Hall em um comunicado conjunto enviado ao Deadline
O novo filme chega aos cinemas em 12 de junho de 2026. A Paramount ficará responsável pela distribuição global do projeto por meio de seu acordo de primeira opção com a produtora Miramax, que distribuiu os três primeiros filmes. As filmagens do reboot devem começar em outubro.
Estrelado por Faris e Hall, o primeiro "Todo Mundo Em Pânico" arrecadou US$ 157 milhões somente nos EUA, e US$ 278 milhões mundialmente. O filme bateu recordes de maior estreia de um filme de terror classificado como "R" (restrito) e de maior abertura para um diretor negro.
Anna Faris esteve nos filmes até o quarto. Ao não retornar para o quinto, lançado em 2013, foi substituída por Ashley Tisdale.
A saga está disponível na Paramount+.
