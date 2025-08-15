Quem matou? Pacientes são suspeitos de assassinar psiquiatra em nova série

Seis pacientes psiquiátricos se reúnem em uma adega luxuosa para um tratamento peculiar. O psiquiatra, porém, é assassinado repentinamente. E agora, quem matou? Essa é a trama de "Matices", série que estreia hoje na plataforma de streaming Universal+. A produção se junta ao gênero "whodunit", onde a narrativa se concentra em descobrir quem cometeu algum crime, a exemplo das obras de Agatha Christie e até do jogo "Detetive".
Em entrevista a Splash, Enrique Arce, que viveu Arturo em "La Casa de Papel", dá detalhes do enredo e de seu personagem.
Na série, pacientes são levados de volta aos momentos mais traumáticos de suas vidas. O renomado Tomás Marlow (Eusebio Poncela) e a ambiciosa Eviana Marlow (Elsa Pataky), pai e filha, são responsáveis por conduzir o experimento pouco convencional, descrito como "uma cerimônia de ruptura e renascimento".
Com o assassinato, todos, inclusive a filha do psiquiatra, se tornam suspeitos. Cada um deles deixou uma marca na cena do crime e todos tinham uma relação dúbia com a vítima. O elenco conta ainda com Maxi Iglesias, Luis Tosar e Hovik Keuchkerian.
Arce interpreta Enrique Polan que, junto com a esposa mais jovem, procura o tratamento do Dr. Marlow. Eles precisam lidar com a dor após a morte da filha por suicídio, mas descobre-se que por trás desse sofrimento há uma história mais obscura.
Há uma trama maior, que envolve uma relação duvidosa com a esposa. Enrique um homem absolutamente atormentado pela morte da sua primeira esposa, que acaba tomando decisões nem sempre moralmente aceitáveis. Enrique Arce
O ator diz que a saúde mental é um ponto de partida para o mistério da série, mas não um "estudo" sobre o tema. "A saúde mental está obviamente muito presente porque se trata de um psiquiatra e de seis pacientes, e isso traz diferentes visões de como pode ser a saúde mental, de como [as doenças] podem se manifestar em cada pessoa, sempre em casos muito extremos. Todos os casos trazem situações muito extremas de desdobramentos da depressão, da esquizofrenia", explica.
Arce comemora a visibilidade que "La Casa de Papel" trouxe para outros projetos de língua espanhola. "O mundo anglo-saxão viu que era possível fazer coisas interessantes e com qualidade semelhante à deles, e acho que antes estavam focados apenas em seus próprios projetos e não davam muita atenção a outros países ou a projetos em outros idiomas", diz.
Somando a isso, vieram séries do México, do Brasil, outras da Espanha, E aí, sim, o público estrangeiro abraçou os projetos ibero-americanos. Isso é um golaço para a nossa ficção, porque nos dá mais possibilidades de mostrar nosso trabalho e, aos atores e técnicos, de trabalhar mais e poder exportar o que fazem, para que não fiquem restritos apenas a um mercado local. Enrique Arce
