Quem matou? Pacientes são suspeitos de assassinar psiquiatra em nova série

Na série, pacientes são levados de volta aos momentos mais traumáticos de suas vidas. O renomado Tomás Marlow (Eusebio Poncela) e a ambiciosa Eviana Marlow (Elsa Pataky), pai e filha, são responsáveis por conduzir o experimento pouco convencional, descrito como "uma cerimônia de ruptura e renascimento".

Com o assassinato, todos, inclusive a filha do psiquiatra, se tornam suspeitos. Cada um deles deixou uma marca na cena do crime e todos tinham uma relação dúbia com a vítima. O elenco conta ainda com Maxi Iglesias, Luis Tosar e Hovik Keuchkerian.

Arce interpreta Enrique Polan que, junto com a esposa mais jovem, procura o tratamento do Dr. Marlow. Eles precisam lidar com a dor após a morte da filha por suicídio, mas descobre-se que por trás desse sofrimento há uma história mais obscura.

Há uma trama maior, que envolve uma relação duvidosa com a esposa. Enrique um homem absolutamente atormentado pela morte da sua primeira esposa, que acaba tomando decisões nem sempre moralmente aceitáveis. Enrique Arce

Enrique Arce e Miriam Giovanelli são pais enlutados em 'Matices' Imagem: Divulgação

O ator diz que a saúde mental é um ponto de partida para o mistério da série, mas não um "estudo" sobre o tema. "A saúde mental está obviamente muito presente porque se trata de um psiquiatra e de seis pacientes, e isso traz diferentes visões de como pode ser a saúde mental, de como [as doenças] podem se manifestar em cada pessoa, sempre em casos muito extremos. Todos os casos trazem situações muito extremas de desdobramentos da depressão, da esquizofrenia", explica.