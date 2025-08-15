Marvel repete erros dos quadrinhos e precisa aceitar que acabou

Acredito que a Era das Expectativas Paranoicas está chegando ao fim. Em vez de cortejar para sempre um episódio seguinte, as pessoas estão voltando a ensejar, além de um começo e de um meio, a dignidade de um fim.

Torço para que a narrativa hiper conectada da Marvel nos cinemas encontre logo seu merecido oblívio. Repetiram o erro fatal dos quadrinhos. No começo, na época de Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko, o universo compartilhado era um detalhe charmoso. Imaginar todos aqueles heróis habitando a mesma Nova York ao mesmo tempo.

Com o passar dos anos, esse recurso narrativo virou uma prisão para os criadores e também um martírio para os leitores. A experiência de ler gibis foi se tornando quase uma aventura rococó. Os consumidores esporádicos foram dando adeus para sobrarem apenas os entusiastas mais compenetrados.

Os filmes agora vivem na pele aquilo que aprendemos nos quadrinhos. Precisa implodir tudo e recomeçar do zero. Onde está o Thanos quando os heróis da Marvel mais precisam dele?

