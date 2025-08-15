SplashUOL
Marina Ruy Barbosa passa perrengue em sessão de biquíni em praia do Rio

Colaboração para Splash
Marina Ruy Barbosa fotografa de biquíni
Marina Ruy Barbosa fotografa de biquíni Imagem: Brazil News

Marina Ruy Barbosa, 30, passou por um 'perrengue gelado' e precisou se enrolar entre cobertores entre um clique e outro durante uma sessão de fotos para uma nova campanha em uma praia do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O cenário paradisíaco estava longe do típico calor carioca: vento cortante, areia molhada e pedras frias com sensação térmica abaixo dos 20°C.

Apesar do clima, a atriz fez várias poses de biquíni, variando entre modelos de lacinho em tons que iam do marrom escuro ao off-white, sempre com os cabelos soltos ao sabor da brisa gelada.

Nas redes sociais, o ensaio arrancou comparações inusitadas: alguns viram Shakira, outros Julia Roberts — e até a apresentadora Eliana entrou na lista de semelhanças.

Mudança recente de visual

A comparação com essas celebridades tem um motivo. Em junho, Marina abandonou o icônico ruivo para adotar o loiro platinado, mudança que, segundo ela, foi feita em apenas 24 horas, em Roma, em meio a eventos e idas e vindas de cor.

A troca radical, que poderia fragilizar os fios, acabou surpreendendo. Marina garante que seu cabelo está ainda mais saudável, graças ao cuidado redobrado e aos produtos certos. Longe de ser apenas estética, a mudança virou símbolo de renovação pessoal e profissional — um toque a mais de ousadia para quem não tem medo de desafiar temperaturas baixas, calendários apertados e expectativas do público.

Recentemente, a atriz fez uma participação especial na novela Vale Tudo, interpretando a si mesma. Ainda este ano, estará na série Tremembé, do Prime Video, onde viverá Suzane von Richthofen.

*Com informações de reportagem publicada em 25/06/2025

