Mais um brasileiro: Filme que abre Gramado é selecionado em Toronto

Após anunciar "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho) em sua seleção, o Festival Internacional de Cinema de Toronto destacou mais duas obras brasileiras para sua 50ª edição: "O Último Azul" e "O Véu". O festival acontece entre 4 e 14 de setembro no Canadá.
"O Último Azul" é um longa de Gabriel Mascaro que entra para a seção Centrepiece, que destaca nomes importantes do cinema contemporâneo. O filme, que acaba de abrir o 53º Festival de Cinema de Gramado, retrata um Brasil distópico, onde uma idosa busca realizar seu último desejo antes de ser exilada para uma colônia habitacional. "É mais um filme brasileiro e que nos deixa orgulhosos", avalia Vitor Búrigo no videocast Plano Geral desta quarta-feira.
Já "O Véu" é um curta-metragem de terror do gaúcho Gabriel Motta que entra para a mostra competitiva Short Cuts. A trama narra eventos macabros envolvendo um culto religioso com falsos rituais de possessão.
Sem trajetória nos festivais internacionais, a seleção do curta foi "uma grande surpresa", avalia Vitor. "É sempre legal quando a gente vê uma surpresa; quando não estamos esperando", diz. "É o cinema gaúcho ganhando o mundo".
O Festival de Toronto é uma grande vitrine do cinema internacional. É muito importante exibir e ter seu filme visto por públicos internacionais do mundo inteiro Vitor Búrigo
Além da análise sobre a premiação", o Plano Geral abordou outros destaques da semana. Confira:
‘Os Enforcados’ estreia retratando hipocrisia de elite
Estreou ontem "Os Enforcados", filme de Fernando Coimbra que acompanha um casal tentando se afastar de um negócio criminoso da família no Rio de Janeiro.
No Plano Geral, Flavia Guerra, que já assistiu ao longa, avaliou o mesmo como " puro suco do Brasil". "Fernando tem esse olhar para fazer uma crônica social com comédia e thriller", conta. "Afinal, o Brasil é um país engraçado, tragicômico e violento (...) O eterno país do futuro que não chega".
Na produção, o diretor se volta para uma parcela da elite brasileira, a fim de criticar suas hipocrisias usando-se de uma série de temáticas —do matrimônio à corrupção e ao "jogo do bicho". "É um filme que prende. Você assiste e fica tenso", avalia Vitor Búrigo.
É um filme muito rápido. Fernando Coimbra não teoriza: é ação, tiro, porrada e bomba Flavia Guerra
A atriz Leandra Leal, que interpreta a protagonista, afirmou em entrevista ao programa que suas cenas representam "uma série de situações que poderiam ser reais". "Ele flerta com o absurdo", diz. "E tem vários temas barra pesada".
Para o próprio diretor, o filme se torna cada vez mais atual desde que foi gravado, em 2022. "Houve uma ascensão da extrema direita, e o filme reflete essa situação do Brasil", avalia. "Falamos pouco dessa elite endinheirada e corrupta que temos".
'Carlota Joaquina' reestreia ressuscitando chanchada
"Carlota Joaquina, Princesa do Brasil" (1995), uma história satírica do Brasil no século 18, também acaba de voltar aos cinemas brasileiros em uma cópia remasterizada.
O longa narra as aventuras de uma infanta espanhola que conheceu o príncipe de Portugal com apenas dez anos e se decepcionou com o futuro marido. "É um filme que narra de um jeito hilário, com personagens incríveis e figurinos impecáveis", avalia Vitor Búrigo no Plano Geral.
Para a produtora Bianca de Felippes, que trabalhou no longa, a linguagem do filme de 1995 segue "original e única". "O cinema encaretou em muitos aspectos, e o 'Carlota' tem essa aura do humor, do pitoresco, da chanchada brasileira e de uma certa relação com o sexo", diz em entrevista ao videocast. "O filme não envelheceu; continua muito atual, e por isso veio a nossa vontade de relançá-lo".
Flavia Guerra destaca que o filme foi "historicamente muito emocionante" no seu lançamento. "Estávamos em uma terra arrasada. O Brasil chegou a fazer um filme por ano depois que o governo Collor fechou a Embracine [Empresa Brasileira de Cinemas]", lembra. "O lançamento de 'Carlota' foi marcante; um fenômeno cultural de muita força".
Segundo a jornalista, o filme continua "lindo, ótimo e atual", mesmo após 30 anos de seu lançamento. "Diz muito sobre a formação do Brasil e como as elites veem o país. E com muito humor; com um toque genial da diretora, Carla Camurati".
É a história do Brasil sendo contada ali, ainda que seja uma ficção (...) Um filme que marcou a história do cinema brasileiro; foi a retomada do nosso cinema Vitor Búrigo
Já a própria Carla Camurati destaca a forma lúdica como o filme é contato e —por isso mesmo— consegue alcançar diferentes idades. "Ele tem uma coisa lúdica que é saborosa para qualquer idade. Não é arrogante nem pretensioso; está ali para divertir e contar uma história com fatos reais, mas de uma maneira irreverente", afirma ao Plano Geral.
Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.