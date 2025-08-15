SplashUOL
Mais esperta que a filha, Raquel mata charada sobre gostosão em 'Vale Tudo'

O novo visual de Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo'
O novo visual de Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Raquel vai descobrir que César e Odete têm um caso no capítulo deste sábado (16), em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Raquel se dá conta de que, além de perder a Paladar, ficará com dívidas. Raquel e Poliana avisam aos funcionários sobre o fechamento da Paladar e Ivan se sente culpado.

A empreendedora estranha ao ver César dirigindo o carro de Odete e percebe que o bonitão está em conluio com a vilã. Só depois que Maria de Fátima fica sabendo por Poliana que Raquel viu César com Odete e, rapidamente, confronta César no quarto de hotel com a matriarca Roitman.

Em outro núcleo, Marco Aurélio comenta com Leila que a situação confusa em que se encontra a família Roitman favorece as realizações de suas transações ilícitas. Mais tarde, Cecília e Laís se surpreendem com a chegada de vários equipamentos alugados por Marco Aurélio para a festa de aniversário de Sarita.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

