Mais esperta que a filha, Raquel mata charada sobre gostosão em 'Vale Tudo'

A empreendedora estranha ao ver César dirigindo o carro de Odete e percebe que o bonitão está em conluio com a vilã. Só depois que Maria de Fátima fica sabendo por Poliana que Raquel viu César com Odete e, rapidamente, confronta César no quarto de hotel com a matriarca Roitman.

Em outro núcleo, Marco Aurélio comenta com Leila que a situação confusa em que se encontra a família Roitman favorece as realizações de suas transações ilícitas. Mais tarde, Cecília e Laís se surpreendem com a chegada de vários equipamentos alugados por Marco Aurélio para a festa de aniversário de Sarita.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

