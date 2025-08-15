Mãe de Virginia troca alianças com sanfoneiro 21 anos mais novo

Margareth Serrão, 60, viveu um momento especial durante a comemoração do aniversário de 39 anos do namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento, realizada na noite de ontem.

O que aconteceu

Durante a festa, a mãe de Virginia Fonseca foi surpreendida com um pedido de namoro oficial. O gesto romântico veio acompanhado de uma aliança de compromisso. "Você quer namorar comigo?", perguntou Danilo ao abrir a caixinha com o anel.

Margareth, que já está com o músico há sete meses, respondeu com bom humor. "Tô namorando com você faz 7 meses, é claro!". A declaração arrancou aplausos e risadas dos convidados.