Madrinha de bateria, Virginia protagoniza ensaio com as cores da Grande Rio

Virginia Fonseca, 26, posou para um ensaio temático em homenagem à escola de samba Grande Rio, da qual é madrinha de bateria.
O que aconteceu
Nas imagens, a atriz veste looks ousados com as cores vermelha, verde e branca, símbolos da agremiação. "Grande Rio", escreveu ela na legenda da publicação, feita no Instagram em conjunto com o perfil da escola.
Os seguidores de Virginia se desfizeram em elogios às fotos. "Maravilhosa!", definiu a atriz Bela Fernandes, 21. "Eita, c*rai!", surpreendeu-se o promoter David Brazil, 56, amigo pessoal da loira. "Avisa que é ela!", comemorou a mãe coruja, Margareth Serrão, 59.
2026 será o primeiro ano da ex de Zé Felipe como madrinha de bateria da Grande Rio. Ela entra em substituição à atriz Paolla Oliveira, 43, que deixou o cargo após a folia deste ano e passa a ser rainha de bateria honorária da agremiação.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.