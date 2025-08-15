Madrinha de bateria, Virginia protagoniza ensaio com as cores da Grande Rio

Virginia Fonseca, 26, posou para um ensaio temático em homenagem à escola de samba Grande Rio, da qual é madrinha de bateria.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz veste looks ousados com as cores vermelha, verde e branca, símbolos da agremiação. "Grande Rio", escreveu ela na legenda da publicação, feita no Instagram em conjunto com o perfil da escola.

Os seguidores de Virginia se desfizeram em elogios às fotos. "Maravilhosa!", definiu a atriz Bela Fernandes, 21. "Eita, c*rai!", surpreendeu-se o promoter David Brazil, 56, amigo pessoal da loira. "Avisa que é ela!", comemorou a mãe coruja, Margareth Serrão, 59.