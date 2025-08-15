Lucas Guedez é confundido com Hytalo Santos em aeroporto: 'Me tremi todo'

Lucas diz que tentou explicar que não é o influenciador denunciado por Felca, mas não conseguiu. "O aeroporto inteiro ficou olhando, fiquei com muita vergonha. Falei: moça, a senhora está me confundindo. E fui saindo", relatou.

Uma funcionária de uma companhia aérea o defendeu. Ele usou os stories para agradecer a mulher: "Com certeza é uma seguidora".

Ele diz que não é a primeira vez que o confundem com Hytalo. "Sempre odiei, ainda mais depois dessas coisas malditas que a pessoa faz e fez. Foi péssimo, estou muito mal", desabafou Lucas.