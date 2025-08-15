Quais filmes de terror inspiraram o diretor de 'Juntos'?

Já está em cartaz nos cinemas o terror "Juntos", estrelado pelo casal Alison Brie ("Bela Vingança") e Dave Franco ("Anjos da Lei").
É o longa de estreia do diretor Michael Shanks, que também assina o roteiro. O australiano foi descrito pelo site The Hollywood Reporter como "um talento promissor a ser observado".
Shanks afirma que é obcecado por terror há anos. Ele cita alguns dos títulos que inspiraram diferentes cenas de "Juntos", desde a experiência de assistir a "O Chamado" (2002) com amigos na adolescência até obras como "Kairo" (2001), "Re-Animator" (1985) e a saga "Uma Noite Alucinante".
Até "Jornada nas Estrelas" teve influência no longa. "Mesmo na infância, as coisas de que eu gostava pendiam para o terror. Outro dia revi 'Primeiro Contato' e, quando eu era criança, parecia apenas 'Jornada nas Estrelas'. Agora, percbei que é meio que um terror com zumbis", reflete o diretor.
"Juntos" conta a história de um casal em crise. Já tensos por uma mudança para o interior, eles têm um encontro aterrorizante com uma força sobrenatural que ameaça seu amor e suas vidas.
