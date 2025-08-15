Após prisão, Hytalo Santos 'ficou em silêncio' na delegacia, diz delegado

Hytalo Santos foi preso, na manhã de hoje, em São Paulo, após expedição de mandado de prisão preventiva por "exploração sexual de crianças e tráfico de pessoas". Preso ao lado do marido, Israel Nata Vicente, o influenciador digital ficou em silêncio na delegacia.
O que aconteceu
Segundo o delegado Fernando David, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública, o influenciador digital não abriu a boca após a prisão. A tendência é que Hytalo e o companheiro sejam remanejados para Paraíba para dar continuidade as investigações.
Olha, ele permaneceu em silêncio na delegacia. Nós estamos em contato com o delegado [Ronaldo Tossunian] e GAEC da Paraíba pra verificar o eventual indiciamento interrogatório. Se eles preferirem, nós podemos fazer por São Paulo. Normalmente, fazemos por perguntas pré-determinadas pela investigação, mas em um caso como este, de repercussão nacional, o recambiamento dos presos para Paraíba é o normal.
Fernando David, em entrevista ao programa A Tarde É Sua (RedeTV!)
Natural da Paraíba, Hytalo Santos foi preso na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, ao lado do marido. Ele e o companheiro estavam na companhia de outras seis pessoas e foram encontrados graças ao monitoramento da placa do carro. "A informação que nós tivemos, essa força tarefa construída na Paraíba com apoio da PRF, é que, de fato, eles estavam em rota de fuga", afirmou o delegado.
Desde ontem foram feitos levantamos, sempre com apoio da polícia Civil e GAECO da Paraíba. De posse da placa do carro, que foi apreendido também, nós tivemos notícias que eles estariam dentro de uma casa. Logo que tivemos acesso ao mandado de prisão, foi cumprindo e eles foram detidos.
Fernando David
Hytalo Santos e Israel Nata Vicente irão passar por audiência de custódia e saberão os rumos da investigação nos próximo dias. "Eles vão passar por exame de corpo de delito. Está sendo elaborado a prisão, a captura deles, e depois irão para a audiência de custódia. Passam pela audiência de custódia e ficam à disposição da Justiça. Primeiro, eles vão pra SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) paulista e precisa ver com o juiz da Paraíba se existe a possibilidade de recambiamento de presos. Isso fica a critério da investigação da Paraíba", explicou o delegado.
A princípio, eles ficam em São Paulo, no sistema penitenciário paulista, no aguardo de uma eventual de uma ordem judicial da Paraíba para verificar o recambiamento do preso. Isso tem a ver com a defesa e uma série de questões... Nós ficamos consternados com essa situação que teve enfoque nacional, a questão da adultização das crianças. É uma situação muito delicada. O mandado de preventiva era por exploração sexual de crianças e tráfico de pessoas.
Fernando David
Oito celulares foram apreendidos com o casal. Os aparelhos foram lacrados e estão à disposição da Polícia da Paraíba. "Eles não ofereceram resistência e estavam com 4 celulares com cada um, são 8 celulares apreendidos. Estão à disposição da Justiça da Paraíba. Foram devidamente lacrados e os policiais da Paraíba virão buscar os celulares", detalhou o delegado.
Em contato com Splash, a defesa de Hytalo Santos negou que a viagem do influenciador e o marido para São Paulo fazia parte de um plano de fuga. "Reafirmamos a inocência de Hytalo Santos, que sempre se colocou à disposição das autoridades."
Prisão
O momento da prisão de Hytalo Santos em Carapicuíba (SP), na manhã de hoje, foi gravado. Além dele, o marido, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, também foi preso.
No vídeo, os dois confirmam seus nomes, e tem a prisão anunciada pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Hytalo e Israel parecem abatidos.
As investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. Em nota, o MPPB diz que o vazamento de informações sigilosas e "a execução de medidas de natureza civil, dissociadas dos métodos próprios da investigação criminal", têm prejudicado a eficiência e a segurança do trabalho investigativo, além de potencialmente expor as vítimas a novos riscos.
É importante destacar a necessidade do efetivo combate ao tráfico humano em âmbito estadual, pois se trata de uma grave violação de direitos que, embora muitas vezes menos visível que o transnacional, provoca impactos profundos nas comunidades locais. Ministério Público da Paraíba
Os agentes cumpriram os mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa. Além do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial.
Busca e apreensão
Prisão aconteceu hoje, um dia após Hytalo não ser encontrado em casa, em João Pessoa, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão.
O fato de que equipamentos foram retirados da casa dele em João Pessoa, após mandados de busca e apreensão foi um dos motivadores do pedido da prisão. "Isso demonstrou que ele estava tentando obstruir a investigação", afirmou a promotora Ana Maria França ao UOL.
Hytalo Santos é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele teve perfis suspensos nas redes sociais e teve a monetização dos canais interrompidas.
O influenciador também foi proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do Ministério Público da Paraíba, em uma ação civil pública. As investigações começaram no final de 2024 após denúncias de vizinhos do influenciador.
Veja a nota na íntegra:
A defesa de HYTALO SANTOS informa que recebeu, na manhã desta sexta-feira (15), a notícia da expedição de ordem de prisão contra seu cliente.
Até o momento, não tivemos acesso ao conteúdo da decisão que determinou a medida extrema, o que impossibilita uma manifestação mais detalhada.
Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de HYTALO, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário.
Reafirmamos a inocência de HYTALO SANTOS, que sempre se colocou à disposição das autoridades.
A defesa permanece acompanhando o caso de forma atenta e responsável, confiando no devido processo legal e na sensatez do Poder Judiciário.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.