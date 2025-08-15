Após prisão, Hytalo Santos 'ficou em silêncio' na delegacia, diz delegado

Natural da Paraíba, Hytalo Santos foi preso na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, ao lado do marido. Ele e o companheiro estavam na companhia de outras seis pessoas e foram encontrados graças ao monitoramento da placa do carro. "A informação que nós tivemos, essa força tarefa construída na Paraíba com apoio da PRF, é que, de fato, eles estavam em rota de fuga", afirmou o delegado.

Desde ontem foram feitos levantamos, sempre com apoio da polícia Civil e GAECO da Paraíba. De posse da placa do carro, que foi apreendido também, nós tivemos notícias que eles estariam dentro de uma casa. Logo que tivemos acesso ao mandado de prisão, foi cumprindo e eles foram detidos.

Fernando David

Hytalo Santos e Israel Nata Vicente irão passar por audiência de custódia e saberão os rumos da investigação nos próximo dias. "Eles vão passar por exame de corpo de delito. Está sendo elaborado a prisão, a captura deles, e depois irão para a audiência de custódia. Passam pela audiência de custódia e ficam à disposição da Justiça. Primeiro, eles vão pra SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) paulista e precisa ver com o juiz da Paraíba se existe a possibilidade de recambiamento de presos. Isso fica a critério da investigação da Paraíba", explicou o delegado.

A princípio, eles ficam em São Paulo, no sistema penitenciário paulista, no aguardo de uma eventual de uma ordem judicial da Paraíba para verificar o recambiamento do preso. Isso tem a ver com a defesa e uma série de questões... Nós ficamos consternados com essa situação que teve enfoque nacional, a questão da adultização das crianças. É uma situação muito delicada. O mandado de preventiva era por exploração sexual de crianças e tráfico de pessoas.

Fernando David

Oito celulares foram apreendidos com o casal. Os aparelhos foram lacrados e estão à disposição da Polícia da Paraíba. "Eles não ofereceram resistência e estavam com 4 celulares com cada um, são 8 celulares apreendidos. Estão à disposição da Justiça da Paraíba. Foram devidamente lacrados e os policiais da Paraíba virão buscar os celulares", detalhou o delegado.

Em contato com Splash, a defesa de Hytalo Santos negou que a viagem do influenciador e o marido para São Paulo fazia parte de um plano de fuga. "Reafirmamos a inocência de Hytalo Santos, que sempre se colocou à disposição das autoridades."