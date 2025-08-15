Heleninha para de beber em 'Vale Tudo'? Veja o que aconteceu na 1ª versão

Tanto na versão original quanto no remake de "Vale Tudo", Heleninha passa toda a história lutando contra o alcoolismo. A seguir, Splash relembra o que acontece com a personagem em relação ao vício.
Revelação do passado
Heleninha luta contra o alcoolismo até o final da novela e, na primeira versão, tudo muda quando uma verdade sobre o passado vem à tona. Ela descobre que não foi a responsável pela morte do irmão, Leonardo, nem pelo incêndio que quase matou o filho, Tiago.
Em 1988, a revelação, feita pela ex-empregada Ruth, liberta Heleninha de uma culpa que carregava injustamente. Durante anos, Odete Roitman a fez acreditar nisso para esconder seus próprios erros, afinal, foi ela a responsável pelos atos.
No remake, contudo, Leonardo está vivo e, em breve, ele deve finalmente se encontrar com a irmã. A revelação do que aconteceu com Leonardo deve ser o estopim para a virada de Heleninha, inclusive.
Heleninha se cura do alcoolismo?
Separada de Ivan, a pintora encontra apoio em William (Dennis Carvalho). Na versão de 1988, é ele quem a incentiva a frequentar os Alcoólicos Anônimos e a retomar a carreira artística. Além disso, se torna seu novo par romântico.
No remake, Heleninha engata um romance com Renato (João Vicente de Castro) em breve. Porém, não há informações oficiais de que eles ficarão juntos até o fim da trama.
Mas, então, Heleninha para de beber? No último capítulo da novela original, ela revela estar há um ano sem beber. Além disso, organiza uma exposição com suas obras, marcando uma fase de superação e recomeço.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
