Heleninha para de beber em 'Vale Tudo'? Veja o que aconteceu na 1ª versão

Em 1988, a revelação, feita pela ex-empregada Ruth, liberta Heleninha de uma culpa que carregava injustamente. Durante anos, Odete Roitman a fez acreditar nisso para esconder seus próprios erros, afinal, foi ela a responsável pelos atos.

No remake, contudo, Leonardo está vivo e, em breve, ele deve finalmente se encontrar com a irmã. A revelação do que aconteceu com Leonardo deve ser o estopim para a virada de Heleninha, inclusive.

Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Heleninha se cura do alcoolismo?

William (Dennis Carvalho) e Heleninha (Renata Sorrah) na primeira versão de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Separada de Ivan, a pintora encontra apoio em William (Dennis Carvalho). Na versão de 1988, é ele quem a incentiva a frequentar os Alcoólicos Anônimos e a retomar a carreira artística. Além disso, se torna seu novo par romântico.