Filho de Carolina Dieckmmann dispensa bolo e celebra aniversário com manga

Dieckmmann ainda compartilhou um vídeo reunindo diversos momentos com o filho. "Nesse dia, há 18 anos, eu saí de casa com uma barriga e voltei com uma pessoa... Você, filho, de lá pra cá, tanto amor, tanto! Acho que todos os dias eu te disse que te amo; e vi no seu rosto de leãozinho que você me ama desse jeitinho. Você me enche de orgulho, filho. Não só pelas conquistas, mas pelo seu jeito de ir atrás", postou a famosa.

Horas depois, a atriz publicou um novo vídeo nos Stories explicando a decisão da manga no lugar do bolo. "Algumas pessoas me marcaram em comentários criticando meu filho não comer açúcar, eu não providenciar um bolo sem açúcar. O José parou de comer açúcar aos 13 anos porque ele queria ser jogador de futebol e nas palestras que tinham na escola dele falavam muito sobre o quanto que a alimentação poderiam melhorar ou piorar a performance de um atleta."

Por causa disso, ele decidiu cortar o açúcar da vida dele. Ele não come coisas processadas, adoçantes, bolos... ele ama fruta. Manga é a fruta preferida dele. Carolina Dieckmann

A atriz completou. "A manga com a vela em cima foi a melhor coisa que ele poderia ter ganhado de aniversário, porque ele só não gosta de bolos, doces e essas coisas, como ele ama manga. José está super feliz com o bolo dele e não tem nenhum motivo para ninguém atacar nem ele, nem eu."

Carolina agradeceu também as mensagens de parabéns para o filho. "Mas junto com esses comentários, também vieram milhões elogiando, desejando feliz aniversário, que ele seja feliz... e é isso que eu quero agradecer. De coração, a gente que é mãe sabe, quando alguém fala alguma coisa do nosso filho, deseja o bem, elogia, a gente fica toda boba."

A atriz finalizou. "Eu estou muito boba com o José, porque realmente é ele um menino incrível, que me dá um orgulho imenso. Eu queria agradecer quem desejou feliz aniversário, quem veio de alguma maneira falar coisas positivas dele."