Muitas regras e mais: o que se sabe sobre festão de 30 anos de Marquezine

Bruna Marquezine, 30, irá comemorar o seu aniversário amanhã, com um festão para 200 convidados na Ilha Fiscal, Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.
O que se sabe sobre a festa
O aniversário de Bruna Marquezine, a pedido da atriz, iniciará no fim de tarde, com a possibilidade de vista do pôr do sol. Segundo fontes em apuração de Splash, a festa tem duração prevista de até 6 horas.
Regras
O aniversário de Bruna Marquezine terá que lidar com algumas normas estipuladas pela Marinha. Isso acontece devido ao local escolhido para a realização do evento.
Uma das regras viralizou recentemente impede que os convidados fiquem nus no evento.
A proximidade da Ilha Fiscal com o Aeroporto Santos Dumont também trouxe algumas proibições. Drones, fogos de artifício e canhão de luz não podem ser usados no evento.
Convidados famosos
Mesmo com um espaço amplo, a festa terá apenas 200 convidados. Neymar e Enzo Celulari, famosos e ex-namorados de Bruna Marquezine, não estão entre os convidados.
Luciano Huck, Anitta, Hugo Gloss, Tatá Werneck, Angélica, Xuxa, Sérgio Malheiros, Sophia Abrahão e Danilo Mesquita também estão na lista de convidados.
