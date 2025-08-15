Muitas regras e mais: o que se sabe sobre festão de 30 anos de Marquezine

Bruna Marquezine, 30, irá comemorar o seu aniversário amanhã, com um festão para 200 convidados na Ilha Fiscal, Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

O que se sabe sobre a festa

O aniversário de Bruna Marquezine, a pedido da atriz, iniciará no fim de tarde, com a possibilidade de vista do pôr do sol. Segundo fontes em apuração de Splash, a festa tem duração prevista de até 6 horas.

Regras

O aniversário de Bruna Marquezine terá que lidar com algumas normas estipuladas pela Marinha. Isso acontece devido ao local escolhido para a realização do evento.