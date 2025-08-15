Felca parabeniza autoridades após prisão de Hytalo Santos

A equipe jurídica de Felipe Bressanim, conhecido popularmente como Felca, se pronunciou sobre a prisão de Hytalo Santos, influenciador digital suspeito de envolvimento em tráfico humano e exploração sexual infantil.

O que aconteceu

Em nota, os advogados elogiaram o trabalho das autoridades. "Felca e sua equipe aproveitam a oportunidade para parabenizar as autoridades pelo andamento das investigações e o efetivo combate à adultização e exploração da imagem e dos corpos de crianças e adolescentes", diz o documento assinado por quatro advogados.

O jurídico do youtuber reforçou seu compromisso de colaborar com as investigações. "A equipe jurídica busca auxiliar as autoridades com provas, reforçando o compromisso em contribuir para a continuidade das investigações, inclusive aquelas relacionadas aos ataques direcionados contra o influenciador", afirma o comunicado.