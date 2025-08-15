Felca parabeniza autoridades após prisão de Hytalo Santos

A equipe jurídica de Felipe Bressanim, conhecido popularmente como Felca, se pronunciou sobre a prisão de Hytalo Santos, influenciador digital suspeito de envolvimento em tráfico humano e exploração sexual infantil.
O que aconteceu
Em nota, os advogados elogiaram o trabalho das autoridades. "Felca e sua equipe aproveitam a oportunidade para parabenizar as autoridades pelo andamento das investigações e o efetivo combate à adultização e exploração da imagem e dos corpos de crianças e adolescentes", diz o documento assinado por quatro advogados.
O jurídico do youtuber reforçou seu compromisso de colaborar com as investigações. "A equipe jurídica busca auxiliar as autoridades com provas, reforçando o compromisso em contribuir para a continuidade das investigações, inclusive aquelas relacionadas aos ataques direcionados contra o influenciador", afirma o comunicado.
Hytalo Santos foi preso na manhã de hoje em Carapicuíba (SP). Além dele, o marido, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, também foi preso. Mais cedo, a defesa do influenciador disse que ainda não teve acesso à decisão. "Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de Hytalo, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário".
