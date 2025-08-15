Ex-marido de Kelly Clarkson que morreu namorava ex-assistente da cantora

O ex-marido de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, que morreu aos 48 anos vítima de um câncer mantinha um relacionamento com uma ex-assistente de produção de Kelly.
O que aconteceu
De acordo com a People, Brittney Marie, que namorava com Brandon, trabalhou como assistente de produção de Kelly Clarkson e se mudou para Montana com ele em 2020. A mudança aconteceu no mesmo ano em que Kelly pediu o divórcio.
Brittney trabalhou como assistente de produção de Clarkson em Nashville de 2016 a 2018, de acordo com seu perfil no LinkedIn. Em dezembro de 2018, ela passou a atuar como assistente de gestão executiva de Blackstock, mas ainda trabalhava com Kelly.
A principal mudança aconteceu em junho de 2020, mesmo mês em que Kelly pediu o divórcio. Naquele mês, Britney se assistente executiva de uma fazenda em Montana de propriedade de Blackstock.
A revista procurou um representante de Kelly Clarkson para comentar o fato, mas não obteve resposta.
Empresário morreu após lutar contra um câncer. A morte foi confirmada à People na semana passada, por um representante da família.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.