Veneno: Zulma vai longe demais e nocauteia 2 pessoas em Êta Mundo Melhor!

Neste mesmo capítulo, Clóvis pressiona Dita sobre seu pedido de casamento, e ela afirma que gosta de Candinho. Sem aceitar a decisão da cantora, procura Candinho.

Celso pede que Estela dê uma chance ao amor dos dois. Haydée passa mal, e Estela a acolhe no hospital.

Quinzinho pede abrigo a Candinho. Maria Divina conforta Cunegundes, que sofre com a falta de Quinzinho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

