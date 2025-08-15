SplashUOL
Êta Mundo Melhor!

Veneno: Zulma vai longe demais e nocauteia 2 pessoas em Êta Mundo Melhor!

Colaboração para Splash, em São Paulo
Zulma (Heloísa Perrissé) em 'Êta Mundo Melhor!'
Zulma (Heloísa Perrissé) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo

Zulma (Heloisa Perrisè) não pensará duas vezes antes de prejudicar dois personagens no capítulo de "Êta Mundo Melhor!" (Globo) de amanhã, sábado (16),

O que vai acontecer

Zulma afirma que Simbá não vive na casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino. Depois, Zulma exige que as crianças finjam para Sabiá que não conhecem Simbá. Além disso, a ardilosa sabota os cafés de Zenaide e Sabiá, que acabam desmaiando.

Neste mesmo capítulo, Clóvis pressiona Dita sobre seu pedido de casamento, e ela afirma que gosta de Candinho. Sem aceitar a decisão da cantora, procura Candinho.

Celso pede que Estela dê uma chance ao amor dos dois. Haydée passa mal, e Estela a acolhe no hospital.

Quinzinho pede abrigo a Candinho. Maria Divina conforta Cunegundes, que sofre com a falta de Quinzinho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

