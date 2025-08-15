'Êta Mundo Melhor!' hoje (15): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (15) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio. Celso e Araújo despistam Candinho. Sabiá busca por Simbá. Estela se diverte com as crianças, e Zulma sente ciúmes. Quinzinho confessa a Zé dos Porcos que ama Cunegundes e que está apenas dando uma lição nela. Celso diz a Zulma que a polícia não pode encontrar Simbá. Celso confronta Estela sobre seus segredos. Clóvis pede Dita em casamento. Sabiá questiona Zulma sobre Simbá.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.