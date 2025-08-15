'Êta Mundo Melhor!': a confissão de Quinzinho que vai emocionar você

O capítulo desta sexta-feira (15) de "Êta Mundo Melhor!" (Globo) vai ficar bem movimentado por conta de uma confissão de Quinzinho (Ary Fontoura).
O que vai acontecer
Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio. Mais tarde, porém, o personagem de Ary Fontoura confessa a Zé dos Porcos que ama a mulher e que está apenas dando uma lição nela.
Neste mesmo dia, Celso e Araújo despistam Candinho, enquanto Sabiá busca por Simbá. Logo após, Celso diz a Zulma que a polícia não pode encontrar Simbá e a ardilosa é pressionada sobre o menino.
Estela se diverte com as crianças, e Zulma sente ciúmes. A enfermeira também precisa enfrentar o questionamento de Celso, que a confronta sobre seus segredos.
Ao final do capítulo, Clóvis pede Dita em casamento.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
