'Êta Mundo Melhor!': a confissão de Quinzinho que vai emocionar você

Neste mesmo dia, Celso e Araújo despistam Candinho, enquanto Sabiá busca por Simbá. Logo após, Celso diz a Zulma que a polícia não pode encontrar Simbá e a ardilosa é pressionada sobre o menino.

Estela se diverte com as crianças, e Zulma sente ciúmes. A enfermeira também precisa enfrentar o questionamento de Celso, que a confronta sobre seus segredos.

Ao final do capítulo, Clóvis pede Dita em casamento.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

