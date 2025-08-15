R$ 80 mil: Médica revela preço médio para corrigir 'bumbum gaveta' de Faro

Rodrigo Faro deixou o público do Dança dos Famosos surpreso ao revelar que precisou de um enchimento no bumbum usado como parte do seu figurino. Segundo o próprio apresentador —que abaixou as calças para mostrar a peça—, ele tem um "bumbum de gaveta".
Em conversa com o Central Splash, Danuza Alves, médica especialista em preenchimento de glúteo, contou que o investimento para corrigir o "bumbum de gaveta" é de, no mínimo, R$ 25 mil. No caso de Rodrigo Faro, ela acredita que pode chegar a R$ 80 mil.
No mínimo, R$ 25 mil. No máximo, R$ 80 mil, R$ 100 mil. Mas acredito que [para o Rodrigo Faro] é mais ou menos o valor de uma cirurgia plástica, 80 mil. Isso no cenário mais favorável. Se precisar de uma quantidade maior de volume, uns 80 mil. Em média, quando eu faço, 50 mil e 60 mil.
Danuza explica que esse valor pode sofrer variações dependendo da reação do corpo do paciente ao produto usado para fazer o preenchimento: ácido hialurônico. Caso ele precise de mais volume, mais produto será utilizado no procedimento. A média de valor para realizar o preenchimento no glúteo é de R$ 50 mil.
A especialista conta ainda que existe uma procura maior no mercado por procedimentos desse gênero, tanto em homens como em mulheres. Danuza explicou a diferença dos procedimentos dependendo do gênero.
São harmonizações bem diferentes por conta das características de cada corpo. Quando a gente observa o corpo feminino, por exemplo, a mulher deseja um arredondamento maior. O homem tem preferência por uma harmonização mais atlética.
