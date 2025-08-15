R$ 80 mil: Médica revela preço médio para corrigir 'bumbum gaveta' de Faro

Rodrigo Faro deixou o público do Dança dos Famosos surpreso ao revelar que precisou de um enchimento no bumbum usado como parte do seu figurino. Segundo o próprio apresentador —que abaixou as calças para mostrar a peça—, ele tem um "bumbum de gaveta".

Em conversa com o Central Splash, Danuza Alves, médica especialista em preenchimento de glúteo, contou que o investimento para corrigir o "bumbum de gaveta" é de, no mínimo, R$ 25 mil. No caso de Rodrigo Faro, ela acredita que pode chegar a R$ 80 mil.