'Dona de Mim': as 2 mudanças drásticas que Jaques causará na trama das 7

Colaboração para Splash, em São Paulo
Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Em "Dona de Mim" (Globo), nesta sexta-feira (15), Jaques tomará conta não só da fábrica e da mansão dos Boaz.

O que vai acontecer

Ricardo chantageia Jaques, que assume a presidência da Boaz. Indignadas, Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Enquanto isso, Davi apoia Jaques.

Apaixonado, Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ambiciosa, ela chega a implorar pelo perdão do marido, que não se sensibiliza, deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.

Tânia (Aline Borges) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. A partir dai, a saúde da personagem de Claudia Abreu apresentará uma piora, requisitando cuidados mais específicos.

Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia.

O capítulo de hoje também terá dois momentos de romance. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Depois, Leo e Samuel ficam juntos.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

