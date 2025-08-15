'Dona de Mim': as 2 mudanças drásticas que Jaques causará na trama das 7

Em "Dona de Mim" (Globo), nesta sexta-feira (15), Jaques tomará conta não só da fábrica e da mansão dos Boaz.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Ricardo chantageia Jaques, que assume a presidência da Boaz. Indignadas, Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Enquanto isso, Davi apoia Jaques.
Apaixonado, Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ambiciosa, ela chega a implorar pelo perdão do marido, que não se sensibiliza, deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.
Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. A partir dai, a saúde da personagem de Claudia Abreu apresentará uma piora, requisitando cuidados mais específicos.
Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia.
O capítulo de hoje também terá dois momentos de romance. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Depois, Leo e Samuel ficam juntos.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.