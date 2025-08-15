'Dona de Mim': as 2 mudanças drásticas que Jaques causará na trama das 7

Apaixonado, Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ambiciosa, ela chega a implorar pelo perdão do marido, que não se sensibiliza, deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.

Tânia (Aline Borges) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. A partir dai, a saúde da personagem de Claudia Abreu apresentará uma piora, requisitando cuidados mais específicos.

Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia.

O capítulo de hoje também terá dois momentos de romance. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Depois, Leo e Samuel ficam juntos.

