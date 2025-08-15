Dona de Mim: a vingança de Tânia que vai honrar, sem querer, o nome de Abel

Determinado a tomar o lugar de Abel, Jaques expulsa a ex-mulher da mansão. Inconformada e com ódio, Tânia ameaça Jaques e promete infernizar a vida do vilão.

Enquanto isso, Samuel se desespera com a mudança de Jaques. E até Sofia acaba sentindo a novidade na mansão, ajudando Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques.

Neste mesmo capítulo, Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Em outro núcleo, Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

