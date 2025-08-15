Defesa de Hytalo Santos diz que decisão de prisão é 'ilegal': 'Perseguição'

A defesa do Hytalo Santos classificou o mandado de prisão contra o influenciador digital e seu marido, Israel Natan Vicente, como "ilegal".
O que aconteceu
O advogado Felipe Cassimiro afirmou que entrará com pedido de habeas corpus ainda hoje pela decisão ser "genérica". "Estamos diante de uma decisão ilegal", disse ele, em entrevista coletiva no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).
São inocentes. Pessoas que estão sendo, não queria utilizar a palavra perseguição, mas são pessoas que estão sofrendo bastante com isso que está acontecendo Felipe Cassimiro
O representante de Hytalo e Israel ressaltou que não existe denúncia formal apresentada pelo Ministério Público. "Não há acusações porque o Ministério Público não ofereceu uma denúncia. A gente tem aqui indícios penais que podem ser catalogados por qualquer delegado de polícia. Enquanto não houver uma acusação formal, é muito temerário falar de acusação", declarou.
A prisão
Hytalo Santos foi preso, na manhã de hoje, na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, ao lado do marido Israel Natan Vicente. O momento do influenciador digital e do companheiro, conhecido como Euro, foi gravado pela polícia.
No vídeo, os dois confirmam seus nomes, e tem a prisão anunciada pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Hytalo e Israel parecem abatidos.
As investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. Em nota, o MPPB diz que o vazamento de informações sigilosas e "a execução de medidas de natureza civil, dissociadas dos métodos próprios da investigação criminal", têm prejudicado a eficiência e a segurança do trabalho investigativo, além de potencialmente expor as vítimas a novos riscos.
É importante destacar a necessidade do efetivo combate ao tráfico humano em âmbito estadual, pois se trata de uma grave violação de direitos que, embora muitas vezes menos visível que o transnacional, provoca impactos profundos nas comunidades locais. Ministério Público da Paraíba
Os agentes cumpriram os mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa. Além do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial.
Busca e apreensão
Prisão aconteceu hoje, um dia após Hytalo não ser encontrado em casa, em João Pessoa, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão.
O fato de que equipamentos foram retirados da casa dele em João Pessoa, após mandados de busca e apreensão foi um dos motivadores do pedido da prisão. "Isso demonstrou que ele estava tentando obstruir a investigação", afirmou a promotora Ana Maria França ao UOL.
Hytalo Santos é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele teve perfis suspensos nas redes sociais e teve a monetização dos canais interrompidas.
O influenciador também foi proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do Ministério Público da Paraíba, em uma ação civil pública. As investigações começaram no final de 2024 após denúncias de vizinhos do influenciador.
Em contato com Splash, a defesa de Hytalo Santos negou que a viagem do influenciador e o marido para São Paulo fazia parte de um plano de fuga. "Reafirmamos a inocência de Hytalo Santos, que sempre se colocou à disposição das autoridades."
Veja a nota da defesa de Hytalo Santos na íntegra:
A defesa de HYTALO SANTOS informa que recebeu, na manhã desta sexta-feira (15), a notícia da expedição de ordem de prisão contra seu cliente.
Até o momento, não tivemos acesso ao conteúdo da decisão que determinou a medida extrema, o que impossibilita uma manifestação mais detalhada.
Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de HYTALO, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário.
Reafirmamos a inocência de HYTALO SANTOS, que sempre se colocou à disposição das autoridades.
A defesa permanece acompanhando o caso de forma atenta e responsável, confiando no devido processo legal e na sensatez do Poder Judiciário.
