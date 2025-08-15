Defesa de Hytalo Santos diz que decisão de prisão é 'ilegal': 'Perseguição'

O representante de Hytalo e Israel ressaltou que não existe denúncia formal apresentada pelo Ministério Público. "Não há acusações porque o Ministério Público não ofereceu uma denúncia. A gente tem aqui indícios penais que podem ser catalogados por qualquer delegado de polícia. Enquanto não houver uma acusação formal, é muito temerário falar de acusação", declarou.

A prisão

Hytalo Santos foi preso, na manhã de hoje, na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, ao lado do marido Israel Natan Vicente. O momento do influenciador digital e do companheiro, conhecido como Euro, foi gravado pela polícia.

No vídeo, os dois confirmam seus nomes, e tem a prisão anunciada pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Hytalo e Israel parecem abatidos.

As investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. Em nota, o MPPB diz que o vazamento de informações sigilosas e "a execução de medidas de natureza civil, dissociadas dos métodos próprios da investigação criminal", têm prejudicado a eficiência e a segurança do trabalho investigativo, além de potencialmente expor as vítimas a novos riscos.