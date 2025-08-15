Casamento de Hytalo e Euro, também preso, deu iPhone para convidados

O convite do casamento incluía um iPhone 15 Pro Max. Na época, o aparelho custava aproximadamente R$ 10 mil. O casal disse ter desembolsado cerca de R$ 700 mil com os convites.

No dia da cerimônia, ele disse que o evento estava esvaziado. "Cheguei. Só quem não chegou foram os convidados. Chegaram alguns. Mas todo mundo não chegou. E eu não posso perder tudo que eu gastei, que era para o pôr do sol", ironizou Hytalo no Instagram na época.

Algumas celebridades convidadas não foram. Dentre elas, Virginia, Camila Loures, MC Melody e MC Mirella.

Com a repercussão do caso, ele negou que o casamento estivesse vazio. "Não tô entendendo o alvoroço que tá, como se a festa tivesse vazia, como se eu tivesse chamado 30 mil famosos e eles não tivessem vindo. Chamei a Virginia [Fonseca], Camila Loures, Melody, MC Mirella, Beckham e Samara, da We Pink. Ia lotar a festa as seis pessoas? Eu nem faço festa para famosos", disse nas redes sociais.

Hytalo disse que os iPhones também foram responsáveis por seu sucesso. Em seus vídeos, ele presenteava seus "filhos" — os menores cuja imagem ele é acusado de explorar" — e os familiares deles com os celulares.