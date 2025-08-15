Marquezine aposta em transparência e deixa bumbum à mostra em look de festa

Bruna Marquezine, 30, apostou em um vestido com transparência ao posar para fotos na chegada de sua festa de aniversário, que acontece hoje, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz usou um vestido transparente, com detalhes de prata e várias pedras. Bruna sorriu e posou para fotos.

A festa da atriz acontece na Ilha Fiscal, Baía de Guanabara. Entre famosos e anônimos, Bruna convidou 200 pessoas para celebrar a nova idade.