Marquezine aposta em transparência e deixa bumbum à mostra em look de festa

Colaboração para Splash, em São Paulo
Marquezine em festa de 30 anos com look transparente
Marquezine em festa de 30 anos com look transparente Imagem: Victor Chapetta / BrazilNews

Bruna Marquezine, 30, apostou em um vestido com transparência ao posar para fotos na chegada de sua festa de aniversário, que acontece hoje, no Rio de Janeiro.

A atriz usou um vestido transparente, com detalhes de prata e várias pedras. Bruna sorriu e posou para fotos.

A festa da atriz acontece na Ilha Fiscal, Baía de Guanabara. Entre famosos e anônimos, Bruna convidou 200 pessoas para celebrar a nova idade.

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Imagem: Anderson Borde e Webert Belicio / AgNews
Marquezine chega para festão de 30 anos
Marquezine chega para festão de 30 anos Imagem: Victor Chapetta / BrazilNews
Bruna Marquezine chega para festa de 30 anos
Bruna Marquezine chega para festa de 30 anos Imagem: Victor Chapetta / BrazilNews

O aniversário de Bruna Marquezine terá que lidar com algumas normas estipuladas pela Marinha. Isso acontece devido ao local escolhido para a realização do evento.

Uma das regras viralizou recentemente impede que os convidados fiquem nus no evento.

A proximidade da Ilha Fiscal com o Aeroporto Santos Dumont também trouxe algumas proibições. Drones, fogos de artifício e canhão de luz não podem ser usados no evento.

Mesmo com um espaço amplo, a festa terá apenas 200 convidados. Neymar e Enzo Celulari, famosos e ex-namorados de Bruna Marquezine, não estão entre os convidados.

Luciano Huck, Anitta, Hugo Gloss, Tatá Werneck, Angélica, Xuxa, Sérgio Malheiros, Sophia Abrahão e Danilo Mesquita também estão na lista de convidados.

