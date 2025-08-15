Audiência de custódia de Hytalo Santos tem data marcada

A audiência de custódia do influenciador digital Hytalo Santos está marcada para acontecer neste sábado (16). A informação foi confirmada pelo delegado Fernando David, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública, em entrevista coletiva.
O que aconteceu
O delegado informou que o influenciador e seu marido, Israel Natan Vicente, irão passar a noite de hoje na prisão. "Ele vai pro 1º DP de Carapicuíba. Vai ficar na delegacia de trânsito até a audiência de custódia, que vai ser amanhã entre às 8h e 9h."
A gente submete a audiência de custódia porque o juiz tem toda a competência para exercer a fiscalização sobre os atos da prisão. Ele pode decidir o que ele achar que é correto. Então, eventualmente, poderia, creio eu, até aplicar alguma medida que não fosse a prisão. Seria muito, digamos, inusitado, mas é possível.
Fernando David
O influenciador digital será ouvido pela Justiça num encontro online, segundo o delegado. "Existe uma congregação de circunscrições entre Osasco e Carapicuíba, mas ele vai ficar em Carapicuíba. Lá, eles fazem um link com o poder judiciário e se for confirmada a prisão, eles vão ser direcionado para o CDP de Carapicuíba."
Natural da Paraíba, Hytalo Santos foi preso na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, na manhã de hoje, ao lado do marido. A prisão preventiva foi mediante a denúncia de "exploração sexual de crianças e tráfico de pessoas".
Eles estão sendo investigados pela Justiça da Paraíba e nenhum dos dois falou [após a prisão], ficaram permanecendo em silêncio. O interrogatório, normalmente, é feito por quem tem conhecimento da investigação. Nós aqui só prestamos o apoio logístico a essa operação que incluiu Polícia Civil da Paraíba, Ministério Público do Trabalho, GAECO da Paraíba, Polícia Rodoviária Federal, enfim, aqui o DEIC também para dar o apoio.
Fernando David
Segundo Fernando, a polícia acredita que Hytalo Santos e Israel Vicente estavam planejando deixar o Brasil. "Eles eram foragidos porque eles estavam com o mandado de prisão expedido. Eu entendo que é foragido a justiça. Agora, a informação que nós tínhamos é que eles estavam em rota de fuga para fora do Brasil. Essa é a informação que nós tínhamos... A gente não sabe exatamente. Pode ser por fora do Brasil ou pode ser pelo sul mesmo."
A defesa de Hytalo Santos afirmou que a prisão do influenciador e seu marido foi "ilegal".O delegado Fernando David rebate dizendo que cumpriu todos os critérios e as filmagens vão validar as ações da polícia
A prisão foi absolutamente legal. Nós aceitamos todos os critérios. Entramos, batemos a porta e fomos atendidos. Foi franqueada a entrada já às oito horas da manhã. Mandados pedidos. Inclusive, nós temos aí filmagens. E temos todo o arcabouço legal para que essa prisão seja confirmada e os presos possam ser enviados aí para a Paraíba.
Fernando David
Um carro e oito celulares, quatro com cada um, foram apreendidos com o casal. O caso será investigado pela Justiça da Paraíba. "Nós ficamos à disposição para eventualmente algum ato investigativo que se tiver necessário. Mas, a princípio, nós já lacramos os celulares e eles vão ser entregues aos investigadores da Paraíba."
A prisão
Hytalo Santos foi preso, na manhã de hoje, na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, ao lado do marido Israel Natan Vicente. O momento do influenciador digital e do companheiro, conhecido como Euro, foi gravado pela polícia.
No vídeo, os dois confirmam seus nomes, e tem a prisão anunciada pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Hytalo e Israel parecem abatidos.
As investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. Em nota, o MPPB diz que o vazamento de informações sigilosas e "a execução de medidas de natureza civil, dissociadas dos métodos próprios da investigação criminal", têm prejudicado a eficiência e a segurança do trabalho investigativo, além de potencialmente expor as vítimas a novos riscos.
É importante destacar a necessidade do efetivo combate ao tráfico humano em âmbito estadual, pois se trata de uma grave violação de direitos que, embora muitas vezes menos visível que o transnacional, provoca impactos profundos nas comunidades locais. Ministério Público da Paraíba
Os agentes cumpriram os mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa. Além do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial.
Busca e apreensão
Prisão aconteceu hoje, um dia após Hytalo não ser encontrado em casa, em João Pessoa, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão.
O fato de que equipamentos foram retirados da casa dele em João Pessoa, após mandados de busca e apreensão foi um dos motivadores do pedido da prisão. "Isso demonstrou que ele estava tentando obstruir a investigação", afirmou a promotora Ana Maria França ao UOL.
Hytalo Santos é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele teve perfis suspensos nas redes sociais e teve a monetização dos canais interrompidas.
O influenciador também foi proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do Ministério Público da Paraíba, em uma ação civil pública. As investigações começaram no final de 2024 após denúncias de vizinhos do influenciador.
Em contato com Splash, a defesa de Hytalo Santos negou que a viagem do influenciador e o marido para São Paulo fazia parte de um plano de fuga. "Reafirmamos a inocência de Hytalo Santos, que sempre se colocou à disposição das autoridades."
Veja a nota da defesa de Hytalo Santos na íntegra:
A defesa de HYTALO SANTOS informa que recebeu, na manhã desta sexta-feira (15), a notícia da expedição de ordem de prisão contra seu cliente.
Até o momento, não tivemos acesso ao conteúdo da decisão que determinou a medida extrema, o que impossibilita uma manifestação mais detalhada.
Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de HYTALO, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário.
Reafirmamos a inocência de HYTALO SANTOS, que sempre se colocou à disposição das autoridades.
A defesa permanece acompanhando o caso de forma atenta e responsável, confiando no devido processo legal e na sensatez do Poder Judiciário.
