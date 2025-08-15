Audiência de custódia de Hytalo Santos tem data marcada

O influenciador digital será ouvido pela Justiça num encontro online, segundo o delegado. "Existe uma congregação de circunscrições entre Osasco e Carapicuíba, mas ele vai ficar em Carapicuíba. Lá, eles fazem um link com o poder judiciário e se for confirmada a prisão, eles vão ser direcionado para o CDP de Carapicuíba."

Natural da Paraíba, Hytalo Santos foi preso na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, na manhã de hoje, ao lado do marido. A prisão preventiva foi mediante a denúncia de "exploração sexual de crianças e tráfico de pessoas".

Eles estão sendo investigados pela Justiça da Paraíba e nenhum dos dois falou [após a prisão], ficaram permanecendo em silêncio. O interrogatório, normalmente, é feito por quem tem conhecimento da investigação. Nós aqui só prestamos o apoio logístico a essa operação que incluiu Polícia Civil da Paraíba, Ministério Público do Trabalho, GAECO da Paraíba, Polícia Rodoviária Federal, enfim, aqui o DEIC também para dar o apoio.

Fernando David

Segundo Fernando, a polícia acredita que Hytalo Santos e Israel Vicente estavam planejando deixar o Brasil. "Eles eram foragidos porque eles estavam com o mandado de prisão expedido. Eu entendo que é foragido a justiça. Agora, a informação que nós tínhamos é que eles estavam em rota de fuga para fora do Brasil. Essa é a informação que nós tínhamos... A gente não sabe exatamente. Pode ser por fora do Brasil ou pode ser pelo sul mesmo."

A defesa de Hytalo Santos afirmou que a prisão do influenciador e seu marido foi "ilegal".O delegado Fernando David rebate dizendo que cumpriu todos os critérios e as filmagens vão validar as ações da polícia