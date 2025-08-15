Dr. Pet conta que sofreu acidente de carro: 'Baita susto'

Alexandre Rossi, o Dr. Pet, influenciador famoso por conteúdos relacionados a animais, contou aos seguidores que sofreu um acidente de carro na noite de hoje.

O que aconteceu

O influenciador mostrou um vídeo onde aparece dentro do carro ao lado de sua esposa. Os dois estão cheios de cacos de vidro na roupa. "Estamos todos bem. Foi um baita susto. É impressionante como de uma hora pra outra tudo pode mudar. Ver que todos estavam bem foi um alívio gigante e mais um lembrete pra aproveitar cada momento", escreveu.

No vídeo, ele mostra melhor como ficou o veículo e alerta. "Acabou de rolar um acidente aqui. Tá tudo bem, por isso que tô gravando, pra ter muita atenção."