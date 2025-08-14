Viih Tube revela que Eliezer fez vasectomia: 'Não quero outro filho'

Viih Tube revelou ontem que o marido, Eliezer, passou por uma vasectomia após o nascimento do segundo filho do casal, Ravi, de 9 meses.
O que aconteceu
A decisão veio depois que a influenciadora percebeu que não deseja aumentar a família. O casal também é pai de Lua, de 2 anos. "Antes, a gente até queria ter três, mas depois que eu vi a rotina, os cuidados com dois dentro de casa, não deu vontade de ter um terceiro", revelou a influenciadora em conversa com seguidores no Instagram.
Viih contou que chegou a considerar novas gestações ou até adoção, mas desistiu. "Eu ficava em dúvida se eu queria engravidar de novo, se eu queria adotar, mas não quero ter um terceiro. Pode ser que eu mude de ideia daqui a muitos anos, pode, mas pode ser que não. Eu apostaria no não. O Eli acha que ainda vou mudar de ideia. Mas eu realmente acho que não".
A famosa explicou a cirurgia do marido, mas revelou que o casal possui um segundo plano caso decida ter filhos no futuro. "Ele fez vasectomia, já fez. Porque o DIU não tá funcionando pra mim. Mesmo com a vasectomia, temos alguns métodos, caso a gente queira engravidar, que a gente já se preveniu".
Viih Tube contou ainda que pretende retirar o DIU por conta de efeitos colaterais. "Mas eu realmente acho que a gente não vai querer mais. Ainda estou de DIU, mas logo eu vou tirar. Porque realmente, pra mim, gente, tô menstruando muito. Às vezes vem uma cólica absurda, esquisita, não dá".
