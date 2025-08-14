Valentina Bandeira teve stalker que acabou preso: 'Aparecia no meu prédio'

Valentina Bandeira revelou que já foi perseguida por um homem com quem se relacionou, e ele foi preso após perseguir outras pessoas. No videocast Alt Tabet, do Canal UOL, a atriz explicou que conheceu o rapaz para uma relação esporádica, mas ele ficou obcecado e passou a persegui-la.
Bandeira contou que esse stalker também perseguia outras mulheres. "Esse cara foi preso outro dia, porque ele não só me stalkeou, ele fez isso com outras mulheres. Eu sei que ele foi preso porque uma menina que ficou com ele depois, e o denunciou, veio me falar que ele falava de mim direto".
Ela destacou que conheceu o rapaz em uma festa, depois de ter sofrido uma desilusão amorosa. "Na verdade, eu transei com ele e depois disso ele começou a enlouquecer. Eu peguei o cara aleatoriamente, fui num samba, tinha acabado de levar um pé na bunda, estava revoltada, tipo 'vou pegar qualquer pessoa', aí peguei esse cara e ele entrou numa comigo".
Atriz disse que o episódio foi "bizarro" porque o homem aparecia de surpresa no seu prédio, além de tentar contatá-la de todas as formas. "Ele me ligava a semana inteira, me mandava mensagens gigantescas, aparecia no meu prédio e o porteiro tinha que impedi-lo de subir. Foi bem barra pesada. Bloqueei ele, aí ele me mandava mensagens do celular da irmã, mandava a irmã me ligar, foi uma coisa bem psicótica".
Valentina Bandeira diz mentir sobre própria vida amorosa
Atriz, que atualmente namora, disse que fala "merdas" sobre a vida conjugal e inventa parceiros que não existem na realidade. "Eu minto o tempo todo, sou dessas. Já menti várias vezes, dizia que estava pegando alguém... Falo qualquer merda, tipo assim, 'o Cauã Reymond já peguei mesmo e ele é escroto'. Invento qualquer coisa".
Valentina Bandeira jantou com Stevie Wonder em festa aos 18 anos
Bandeira contou que foi convidada com o pai para um evento de jazz na ONU e, depois, houve um coquetel para os convidados, momento em que ela sentou à mesa ao lado de Wonder. "Eu peguei meu pratinho, sentei, olhei para o lado e estava o Stevie Wonder na mesa comigo. Eu jantei com a cúpula do jazz, o Stevie meio trocando uma ideia comigo, eu sem saber falar inglês direito, dando uma improvisada. Lembro de sair de lá e chorar dentro do táxi o tempo inteiro na volta para o hotel, desesperada, tendo consciência de como as pessoas são famosas, grandiosas, e eu não tinha noção disso. Foi uma experiencia muito particular".
