Como a Globo gravou cenas de 'Três Graças' na região da 'cracolândia'

Em um frio de 10ºC, Grazi Massafera e Andreia Horta precisavam de uma ajuda para se manterem aquecidas. Elas, que estavam usando vestidos abertos, com os ombros de fora, eram rapidamente cobertas por casacos a cada take gravado. Café, chá, água e biscoitos estavam disponíveis para toda a equipe se servir.

Havia usuários de crack circulando e usando drogas do outro lado da rua. Eles, no entanto, não interferiram e nem se aproximaram do set e, por isso, também não foram abordados ou afastados por seguranças.

A cena curta, com menos de dez minutos, levou mais de duas horas para ser gravada. O diretor Luiz Henrique Rios precisava fazer com que carros, figurante e elenco acertassem o tempo de seus movimentos.

A externa em questão mobilizou mais de 250 funcionários e cinco caminhões vindos do Rio para São Paulo. Os caminhões transportaram os figurinos, além de equipamentos de gravação da emissora.

Dois carros da Polícia Militar, um carro da CET e um carro da Guarda Municipal apoiavam a gravação daquela noite. Além da segurança particular, a gravação contou com o apoio de forças de segurança pública. Com a aprovação da prefeitura e dos órgãos responsáveis, as forças de segurança também são alertadas e podem decidir se atuarão no local. A frente da Sala São Paulo foi fechada para circulação de pessoas e de carros.

Havia também movimento de moradores da região, que se aproximavam curiosos para conferir as gravações. Mesmo depois de 22h, quando os arredores da Sala São Paulo ficam mais desertos, moradores da região passeavam com cachorros, andavam de bicicleta e caminhavam pela rua. Alguns tiravam fotos da estrutura montada pela Globo e do elenco.