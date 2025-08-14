'Perdeu o interesse': o fim de Sebastião Vasconcelos, de 'História de Amor'

Sem trabalhos na televisão, o ator entrou em depressão. De acordo com Vilma Guisser Costa, sua esposa por mais de 50 anos e mãe de seus dois filhos, o estado de saúde de Sebastião Vasconcelos piorou após ser dispensado pela Globo.

Isso para ele é praticamente a morte, perdeu o interesse em viver. Ele sentiu mesmo o golpe quando a Globo não renovou seu contrato. Fez uns trabalhos aqui, outros ali, mas não era a mesma coisa. Vilma Guisser Costa, em entrevista para UOL, em julho de 2013

Sebastião Vasconcelos em 'Mulheres de Areia' Imagem: Divulgação/Globo

Com depressão, ator recusou tratamento. Diagnosticado com enfisema pulmonar, o artista dependia de um tratamento, mas segundo sua esposa, ele começou a não querer mais seguir com os cuidados básicos.

Sebastião andava muito triste e rebelde. Desde o início deste ano [2013], ele se recusava a tomar os remédios e até a comer. Ele emagreceu muito, ficou bem fraquinho e aí resolvemos interná-lo. Vilma Guisser Costa, em entrevista para UOL, em julho de 2013

Em colapso, Sebastião foi internado por duas vezes no Rio de Janeiro. O veterano morreu em julho de 2013 após um choque séptico e uma parada cardiorrespiratória.