'Perdeu o interesse': o fim de Sebastião Vasconcelos, de 'História de Amor'

Em "História de Amor" (Globo), Sebastião Vasconcelos interpretou Urbano, pai do controverso Caio (Ângelo Paes Leme) e marido da amarga Dalva (Ana Rosa). Após ficar sem trabalhos na TV, o ator enfrentou depressão e morreu em 2013, aos 86 anos.
O que aconteceu
Sebastião Vasconcelos estreou em novelas em 1959 já como protagonista: foi Luis Jerônimo na primeira versão de "Cabocla" (TV Rio). Na Globo, esteve em inúmeros projetos, como "Champagne", "Grande Sertão: Veredas", "Bebê a Bordo", "Felicidade" e "Riacho Doce".
Em "Selva de Pedra", "O Clone", "Tieta" e "Mulheres de Areia" interpretou seus principais personagens. Recentemente, o ator pode ser visto interpretando Zé Esteves, pai da protagonista de "Tieta", reprisada no Vale a Pena Ver de Novo antes de "A Viagem".
"Cabocla" (2004) marcou seu último trabalho na Globo. Somente na emissora da família Marinho o veterano acumulou mais de 30 participações em folhetins.
Vasconcelos migrou para a Record, em 2007, para atuar em "Caminhos do Coração". Em 2008, ele esteve no elenco de "Mutantes: Caminhos do Coração". Esta foi a última novela da carreira de Vasconcelos.
Falta de convites para novelas
Sem trabalhos na televisão, o ator entrou em depressão. De acordo com Vilma Guisser Costa, sua esposa por mais de 50 anos e mãe de seus dois filhos, o estado de saúde de Sebastião Vasconcelos piorou após ser dispensado pela Globo.
Isso para ele é praticamente a morte, perdeu o interesse em viver. Ele sentiu mesmo o golpe quando a Globo não renovou seu contrato. Fez uns trabalhos aqui, outros ali, mas não era a mesma coisa. Vilma Guisser Costa, em entrevista para UOL, em julho de 2013
Com depressão, ator recusou tratamento. Diagnosticado com enfisema pulmonar, o artista dependia de um tratamento, mas segundo sua esposa, ele começou a não querer mais seguir com os cuidados básicos.
Sebastião andava muito triste e rebelde. Desde o início deste ano [2013], ele se recusava a tomar os remédios e até a comer. Ele emagreceu muito, ficou bem fraquinho e aí resolvemos interná-lo. Vilma Guisser Costa, em entrevista para UOL, em julho de 2013
Em colapso, Sebastião foi internado por duas vezes no Rio de Janeiro. O veterano morreu em julho de 2013 após um choque séptico e uma parada cardiorrespiratória.
