Quem é Mariana Lewis, atriz brasileira anunciada para 'Jogos Vorazes'

O espetáculo será apresentado em um palco oval, cercado pelo público em 360 graus e dividido em 11 setores que representam os distritos da trama. Com capacidade para 1.200 pessoas e tecnologia de última geração, o teatro foi construído especialmente para a montagem, que tem texto de Conor McPherson e direção de Matthew Dunster.

A trajetória até Panem

Nascida no Rio de Janeiro, Mariana Lewis tem 20 anos e uma carreira que já soma feitos inéditos. Ela foi a primeira brasileira a ingressar na prestigiada Guildhall School of Music & Drama e agora leva essa representatividade para um dos palcos mais disputados do mundo. Nas redes sociais, onde soma mais de 30 mil seguidores, compartilha viagens e bastidores da vida artística.

Antes de vestir o figurino de Glimmer, Mariana brilhou em produções como Macbeth: O Rei Morro, Doctor Faustus e Pacificado. Filha do escritor e diretor Quentin Lewis — premiado em 2024 no Lima Webfest, no Peru, por Ivanov —, ela também protagoniza uma websérie ao lado de Bruno Ahmed.

Novo filme vem aí

"Jogo Vorazes: Amanhecer na Colheita" chega aos cinemas em 20 de novembro de 2026 e se passa 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro livro de "Jogos Vorazes". A obra acompanha o segundo Massacre Quaternário, quando 48 tributos vão para a arena em vez de 24.