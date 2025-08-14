'Amiga' de Justin Bieber, atriz trocou faculdade nos EUA por papel na Globo

Cecília Chancez, 21, tem uma história que poderia virar história de um filme ou uma série. Destaque em produções da Globo que misturam atuação e música, ela poderia ter seguido um caminho totalmente diferente.
Astrofísica ou atuação?
Natural da zona oeste do Rio, ela faz sua estreia nas novelas em "Dona de Mim" como Dara, uma jovem que sonha em se tornar artista de trap. Mas, antes de pisar no set da trama escrita por Rosane Svartman, ela quase seguiu um rumo completamente diferente: o da astrofísica nos Estados Unidos.
Meu sonho sempre foi ser astrofísica. Eu tinha acabado de ganhar a bolsa que eu tanto queria para estudar [na Universidade de Dallas], era a bolsa dos sonhos.
O problema — ou a sorte — é que, na mesma semana, ela também recebeu a notícia de que havia passado no teste para interpretar Victoria em "Vicky e a Musa" (2023), série do Globoplay, também escrita por Svartman. Foi aí que veio o dilema: atravessar o continente para seguir carreira acadêmica ou ficar no Brasil e mergulhar de vez na atuação.
O estudo nunca vai me abandonar, eu posso retomar a qualquer momento. Mas tem oportunidade que a gente precisa abraçar, fechar o olho, confiar na intuição e ir. Foi isso que eu fiz. A arte entrou na minha vida de forma muito intensa, e eu sou muito grata a Deus e às pessoas que acreditaram em mim
A atriz conta que a virada aconteceu depois de participar do "Mergulho em Cena", oficina para jovens talentos conduzida por Cris Moura na Globo, onde também estavam Gi Fernandes e Caio Cabral. "Era um grupo de adolescentes que queria muito trabalhar com arte. Hoje, muitos de nós conseguimos espaço no meio, e isso é muito especial".
Se eu tivesse escolhido outro caminho, eu não sei quem eu seria hoje sem a arte.
Amizade internacional
Recentemente, Cecilia chamou atenção por ser seguida por Justin Bieber — e ela garante que a amizade é real. "Eu sempre fui muito belieber. Então, quando ele me seguiu, eu fiquei em choque. Foi algo que me deixou muito feliz. A gente tem amigos em comum em Los Angeles, então não me surpreendeu totalmente. Talvez algum amigo meu tenha dado uma ajudinha".
Teve DM, sim. A gente conversa, somos 'besties'. Mas não tem nada além disso, nenhuma maldade. Cecilia, aos risos
