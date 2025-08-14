'Amiga' de Justin Bieber, atriz trocou faculdade nos EUA por papel na Globo

O problema — ou a sorte — é que, na mesma semana, ela também recebeu a notícia de que havia passado no teste para interpretar Victoria em "Vicky e a Musa" (2023), série do Globoplay, também escrita por Svartman. Foi aí que veio o dilema: atravessar o continente para seguir carreira acadêmica ou ficar no Brasil e mergulhar de vez na atuação.

O estudo nunca vai me abandonar, eu posso retomar a qualquer momento. Mas tem oportunidade que a gente precisa abraçar, fechar o olho, confiar na intuição e ir. Foi isso que eu fiz. A arte entrou na minha vida de forma muito intensa, e eu sou muito grata a Deus e às pessoas que acreditaram em mim

A atriz conta que a virada aconteceu depois de participar do "Mergulho em Cena", oficina para jovens talentos conduzida por Cris Moura na Globo, onde também estavam Gi Fernandes e Caio Cabral. "Era um grupo de adolescentes que queria muito trabalhar com arte. Hoje, muitos de nós conseguimos espaço no meio, e isso é muito especial".

Se eu tivesse escolhido outro caminho, eu não sei quem eu seria hoje sem a arte.

Amizade internacional

Recentemente, Cecilia chamou atenção por ser seguida por Justin Bieber — e ela garante que a amizade é real. "Eu sempre fui muito belieber. Então, quando ele me seguiu, eu fiquei em choque. Foi algo que me deixou muito feliz. A gente tem amigos em comum em Los Angeles, então não me surpreendeu totalmente. Talvez algum amigo meu tenha dado uma ajudinha".