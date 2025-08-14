Príncipe Andrew foi 'rude' e detonou banda brasileira em visita a São Paulo
Em 2007, o príncipe Andrew esteve no Brasil para uma série de compromissos como representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional e Investimentos. Entre visitas ao Rio, Brasília e até uma reunião com Lula, o príncipe esteve em São Paulo — e parece não ter causado uma boa impressão.
A história é contada em "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", nova biografia sobre Andrew e sua ex-mulher, Sarah Ferguson. Em entrevista exclusiva a Splash, Lownie deu detalhes da ocasião.
O que aconteceu
O príncipe Andrew ignorou a anfitriã que o recebeu para a inauguração do 11º Cultura Inglesa Festival, no Centro Brasileiro Britânico, em Pinheiros. "Ele não quis conversar com ela. Ela parou de falar e eles simplesmente ficaram em silêncio. Parecia que ele não queria estar ali", conta Lownie. No livro, Norinka Ford, responsável por receber o príncipe, dá seu relato e conta que Andrew se manteve inexpressivo e não se dirigiu nem a ela, nem à pessoa que estava sentada ao lado dele.
Andrew foi "muito rude" e "cruel" ao falar de uma banda brasileira que apresentou covers dos Beatles no evento. Ele disse que o grupo "deveria se limitar a tocar música brasileira". A banda em questão era Os Britos, formada por Guto Goffi e Rodrigo Santos, do Barão Vermelho, George Israel, do Kid Abelha, e pelo guitarrista e produtor Nani Dias.
Depois, Andrew deixou o evento repentinamente, sem cumprimentar celebridades e convidados que esperavam para conhecê-lo. "Ele não falou com as pessoas com quem ele deveria falar. De repente, ele se levantou e foi embora, forçando todos a correr atrás dele para fazer os preparativos para sua saída.
Enquanto Andrew era levado para o grupo seleto, parou para conversar com algumas pessoas no caminho. No entanto, antes que Ford pudesse apresentá-lo aos VIPs, o duque decidiu que já tinha visto o suficiente. Deu meia volta e foi para a saída, com o embaixador britânico e o resto de sua equipe tentando chamar os carros e os batedores e alertar os seguranças. Trecho do livro "Entitled"
A anfitriã ficou com a tarefa de "acalmar os ânimos" dos convidados célebres. "De um modo muito estranho, ele deixou todos esperando por ele. Foi um jeito muito rude de lidar com as pessoas que estão te recebendo", diz o autor.
Esse, obviamente, foi um incidente muito pequeno. Mas sempre achei que dava uma ideia do tipo de pessoa que ele era. Se algo era entediante, ou não lhe interessava, ele ignorava sem pensar em como poderia chatear as pessoas. Norinka Ford, anfitriã de Andrew, no livro "Entitled"
Esse não é o único relato negativo sobre o príncipe no livro. É difícil, aliás, encontrar trechos elogiosos a ele. Ao longo das páginas, Andrew é descrito por fontes como um homem "arrogante", "preguiçoso", "burro" e "mimado".
O que dizem Os Britos?
Procurados por Splash, Rodrigo Santos e Nani Dias não se lembram de terem ouvido qualquer comentário "ácido" do príncipe. Os Britos apresentaram quatro covers dos Beatles para o príncipe e contam que a interação foi bastante curta, durando cerca de um minuto. Eles lembram apenas de uma conversa muito breve, seguida de cumprimentos e uma foto.
Não me lembro de [Andrew] ser rude. Mas também não deu tempo de conversar nada [com ele]. [...] Foi tão rápido que não deu tempo nem de analisar nada. Rodrigo Santos
O príncipe perguntou se eles andavam ouvindo algo mais recente além de Beatles. Rodrigo diz que, na ocasião, Andrew afirmou que estava curtindo ouvir música eletrônica.
Os Britos tentaram dizer que gostavam, além de Beatles e Rolling Stones, de The Police, U2... O príncipe riu, comentando que estava falando de música realmente nova e não de bandas com 30, 40 anos de estrada. Não lembro de ter comentado sobre música brasileira. Nani Dias
Segundo Nani, os músicos foram instruídos a tratar o príncipe como "Your Royal Highness" [Sua Alteza Real] e a não falar com ele. Eles deveriam apenas ouvi-lo e agradecer.
Cada um dos membros de Os Britos ganhou um troféu pela "divulgação do Reino Unido através da música". "Eu me lembro da gente tocando as quatro músicas acústicas, foi maneiro, a gente meio destacado. A gente tava se importante de estar na solenidade da Visit Britain", conta Rodrigo, que guarda seu troféu até hoje.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.