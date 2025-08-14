Príncipe Andrew foi 'rude' e detonou banda brasileira em visita a São Paulo

Andrew foi "muito rude" e "cruel" ao falar de uma banda brasileira que apresentou covers dos Beatles no evento. Ele disse que o grupo "deveria se limitar a tocar música brasileira". A banda em questão era Os Britos, formada por Guto Goffi e Rodrigo Santos, do Barão Vermelho, George Israel, do Kid Abelha, e pelo guitarrista e produtor Nani Dias.

Depois, Andrew deixou o evento repentinamente, sem cumprimentar celebridades e convidados que esperavam para conhecê-lo. "Ele não falou com as pessoas com quem ele deveria falar. De repente, ele se levantou e foi embora, forçando todos a correr atrás dele para fazer os preparativos para sua saída.

Enquanto Andrew era levado para o grupo seleto, parou para conversar com algumas pessoas no caminho. No entanto, antes que Ford pudesse apresentá-lo aos VIPs, o duque decidiu que já tinha visto o suficiente. Deu meia volta e foi para a saída, com o embaixador britânico e o resto de sua equipe tentando chamar os carros e os batedores e alertar os seguranças. Trecho do livro "Entitled"

A anfitriã ficou com a tarefa de "acalmar os ânimos" dos convidados célebres. "De um modo muito estranho, ele deixou todos esperando por ele. Foi um jeito muito rude de lidar com as pessoas que estão te recebendo", diz o autor.

Esse, obviamente, foi um incidente muito pequeno. Mas sempre achei que dava uma ideia do tipo de pessoa que ele era. Se algo era entediante, ou não lhe interessava, ele ignorava sem pensar em como poderia chatear as pessoas. Norinka Ford, anfitriã de Andrew, no livro "Entitled"

Esse não é o único relato negativo sobre o príncipe no livro. É difícil, aliás, encontrar trechos elogiosos a ele. Ao longo das páginas, Andrew é descrito por fontes como um homem "arrogante", "preguiçoso", "burro" e "mimado".