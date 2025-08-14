Preta Gil queria mais um filho, e Bela ofereceu barriga solidária

Bela Gil, 37, revelou que já se ofereceu para ser barriga solidária da irmã, Preta Gil, que morreu no dia 20 de julho.
O que aconteceu
O tema maternidade tá dando o que falar no #SaiaJustaNoGNT. A @BelaGil revelou que sua irmã, Preta, queria engravidar novamente, mas não podia. Em um gesto de amor, disse: "Mas eu posso engravidar pra você." pic.twitter.com/s3efcjp3xz-- Canal GNT (@canalgnt) August 14, 2025
Preta queria ter mais um filho. "Começou o processo de congelamento de óvulos, mas por alguma questão ela não ia poder engravidar ou a gravidez seria de risco, alguma coisa nesse sentido", relembrou Bela Gil no Saia Justa.
A chef de cozinha se ofereceu para engravidar pela irmã. "Ela falou: 'Sério? Você faria isso?'. Eu: 'Óbvio!'", contou Bela.
No entanto, Bela não sabia se a legislação brasileira permitia barrigas solidárias. Foi Preta quem lhe explicou que sim: "Eu não sabia exatamente da legislação no Brasil. E a gente conversando, ela falou: 'Pode, aqui você pode fazer a barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso. E a outra questão é que você pode fazer para pessoas que têm parentesco de até quarto grau e para casais homoafetivos. Tem outras situações também em que já é permitido".
Lembro que a gente conversava muito sobre isso. Mas aí a vida... Cada um tem a sua jornada, a vida tomou seu rumo. Mas é, eu seria o forninho. Bela Gil
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.