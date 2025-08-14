Preta Gil queria mais um filho, e Bela ofereceu barriga solidária

A chef de cozinha se ofereceu para engravidar pela irmã. "Ela falou: 'Sério? Você faria isso?'. Eu: 'Óbvio!'", contou Bela.

No entanto, Bela não sabia se a legislação brasileira permitia barrigas solidárias. Foi Preta quem lhe explicou que sim: "Eu não sabia exatamente da legislação no Brasil. E a gente conversando, ela falou: 'Pode, aqui você pode fazer a barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso. E a outra questão é que você pode fazer para pessoas que têm parentesco de até quarto grau e para casais homoafetivos. Tem outras situações também em que já é permitido".