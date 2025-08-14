Paulo Sérgio de Almeida, diretor de filmes da Xuxa, morre aos 80 anos

Paulo Sérgio de Almeida, que dirigiu diversos filmes protagonizados por Xuxa, morreu aos 80 anos.
O diretor morreu hoje, aos 80 anos. A informação foi confirmada pela família de Paulo Sérgio, em suas redes sociais.
A família convida para a despedida de Paulo Sérgio Almeida, mais conhecido como Paulinho. Apaixonado pela vida e pelo cinema, nos deixa após oitenta anos muito bem vividos, com muito amor.
A nota finaliza exaltando a sétima arte. "Viva o cinema brasileiro. E que subam os créditos."
Paulo Sérgio Almeida dirigiu diversos filmes protagonizados por Xuxa nos anos 2000. Entre eles, "Xuxa Popstar" (2000), "Xuxa e os Duendes" (2001) e "Xuxa e os Duendes 2: no caminho das fadas" (2002).
Além dos filmes com Xuxa, Paulo Sérgio dirigiu outras obras. Entre elas, "Dá-lhe Rigoni" (1980); "Sobrenatural de Almeida" (1981); "Beijo na Boca" (1982) e "Banana Split" (1988).
