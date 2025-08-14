SplashUOL
Paulo Sérgio de Almeida, diretor de filmes da Xuxa, morre aos 80 anos

Colaboração para Splash, em São Paulo
Paulo Sérgio de Almeida, que dirigiu diversos filmes protagonizados por Xuxa, morreu aos 80 anos.

O que aconteceu

O diretor morreu hoje, aos 80 anos. A informação foi confirmada pela família de Paulo Sérgio, em suas redes sociais.

A família convida para a despedida de Paulo Sérgio Almeida, mais conhecido como Paulinho. Apaixonado pela vida e pelo cinema, nos deixa após oitenta anos muito bem vividos, com muito amor.

A nota finaliza exaltando a sétima arte. "Viva o cinema brasileiro. E que subam os créditos."

Paulo Sérgio Almeida dirigiu diversos filmes protagonizados por Xuxa nos anos 2000. Entre eles, "Xuxa Popstar" (2000), "Xuxa e os Duendes" (2001) e "Xuxa e os Duendes 2: no caminho das fadas" (2002).

Além dos filmes com Xuxa, Paulo Sérgio dirigiu outras obras. Entre elas, "Dá-lhe Rigoni" (1980); "Sobrenatural de Almeida" (1981); "Beijo na Boca" (1982) e "Banana Split" (1988).

