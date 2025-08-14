Onde a série de Alien, que se passa em 2120, se encaixa no universo da saga

A série "Alien: Earth", que chegou ontem ao Disney+, mergulha em um dos universos de ficção científica mais icônicos de todos os tempos. A série, ambientada no mundo de "Alien", de Ridley Scott, serve como prequela do filme original.

A produção é lançada após "Alien: Romulus" (2024), mas enquanto o filme revisitava o terror clássico da saga, a série aposta em um caminho diferente. Em 2120, dois anos antes dos eventos de "Alien: O Oitavo Passageiro", cinco corporações que controlam a Terra disputam uma "Corrida pela Imortalidade".

Entenda abaixo onde "Alien: Earth" se encaixa na cronologia da saga.