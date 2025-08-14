Onde a série de Alien, que se passa em 2120, se encaixa no universo da saga

A série "Alien: Earth", que chegou ontem ao Disney+, mergulha em um dos universos de ficção científica mais icônicos de todos os tempos. A série, ambientada no mundo de "Alien", de Ridley Scott, serve como prequela do filme original.
A produção é lançada após "Alien: Romulus" (2024), mas enquanto o filme revisitava o terror clássico da saga, a série aposta em um caminho diferente. Em 2120, dois anos antes dos eventos de "Alien: O Oitavo Passageiro", cinco corporações que controlam a Terra disputam uma "Corrida pela Imortalidade".
Entenda abaixo onde "Alien: Earth" se encaixa na cronologia da saga.
- "Prometheus" (2012), se passa em 2093
- "Alien: Covenant" (2017), em 2104
- "Alien: Earth" (2025), em 2120
- "Alien - O Oitavo Passageiro" (1979), em 2122
- "Alien: Romulus" (2024), em 2142
- "Aliens: O Resgate" (1986), em 2179
- "Alien 3" (1992), em 2179
- "Alien: Ressurreição" (1997), em 2381
Todas as produções estão disponíveis no Disney+.
