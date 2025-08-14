SplashUOL
Onde a série de Alien, que se passa em 2120, se encaixa no universo da saga

'Alien: Earth' se passa antes de 'Alien, O Oitavo Passageiro'
A série "Alien: Earth", que chegou ontem ao Disney+, mergulha em um dos universos de ficção científica mais icônicos de todos os tempos. A série, ambientada no mundo de "Alien", de Ridley Scott, serve como prequela do filme original.

A produção é lançada após "Alien: Romulus" (2024), mas enquanto o filme revisitava o terror clássico da saga, a série aposta em um caminho diferente. Em 2120, dois anos antes dos eventos de "Alien: O Oitavo Passageiro", cinco corporações que controlam a Terra disputam uma "Corrida pela Imortalidade".

Entenda abaixo onde "Alien: Earth" se encaixa na cronologia da saga.

  • "Prometheus" (2012), se passa em 2093
  • "Alien: Covenant" (2017), em 2104
  • "Alien: Earth" (2025), em 2120
  • "Alien - O Oitavo Passageiro" (1979), em 2122
  • "Alien: Romulus" (2024), em 2142
  • "Aliens: O Resgate" (1986), em 2179
  • "Alien 3" (1992), em 2179
  • "Alien: Ressurreição" (1997), em 2381

Todas as produções estão disponíveis no Disney+.

