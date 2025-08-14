Noiva de Oruam descreve primeira visita ao rapper na prisão: 'Aliviada'

Fernanda Valença, noiva de Oruam, realizou a primeira visita ao rapper desde que ele foi preso. A influenciadora esteve ontem no presídio de Bangu 8, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para reencontrar o companheiro.

O que aconteceu

Emocionada, Valença compartilhou com seus seguidores no Instagram detalhes do encontro. "Hoje eu fui encontrar o Mauro, finalmente. Eu estou muito mais aliviada. Mauro está bem, dentro da medida do possível. Está se cuidando, se alimentando. Acho que, pra gente que ama, a maior preocupação é essa. E nunca tira sorriso do rosto, nunca deixa de sorrir", contou Fernanda.

Segundo ela, o momento foi marcado por proximidade e afeto. "Oramos, almoçamos, não nos desgrudamos. Ficamos brincando com as crianças, desenhando e conversamos muito com elas. Estou toda rabiscada, até Mauro rabiscou com caneta nas minhas tatuagens. Ele mandou um beijo para vocês, mandou dizer que ama vocês", completou.