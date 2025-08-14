'Não há mais tempo': com histórico de polêmicas, Madonna faz apelo ao papa

No aniversário do filho Rocco na segunda-feira (11), Madonna publicou no Instagram um apelo direto ao papa Leão XIV: que o pontífice viaje até a Faixa de Gaza para levar esperança às crianças antes que seja "tarde demais".
O que Madonna disse
Os portões humanitários precisam ser totalmente abertos para salvar crianças inocentes. Não há mais tempo. Por favor, diga que você irá Madonna, no Instagram
Criada na fé católica romana, a cantora justificou que a política não tem força para mudar a crise, mas a consciência coletiva pode. Para ela, o maior presente naquele dia seria mobilizar o mundo para salvar as crianças inocentes presas no fogo cruzado em Gaza.
Não estou apontando dedos, colocando culpa ou tomando partido. Todo mundo está sofrendo. Incluindo as mães dos reféns. Eu rezo para que eles também sejam libertados Madonna, no Instagram
Histórico de polêmicas
Uma série de desentendimentos entre Madonna e a Igreja já aconteceram desde década de 1980. Entre as polêmicas estão o lançamento do videoclipe de 'Like a Prayer', as coreografias explícitas simulando masturbação e retratando o sexo seguro na turnê 'Blond Ambition' e o remix da canção 'Justify My Love', em que utilizou trechos do 'Livro do Apocalipse'.
Todas essas atitudes de Madonna foram repudiadas pela Igreja Católica. Apesar de não existirem formalizações por parte da Santa Sé, a artista afirma que já foi 'excomungada' três vezes.
