'Não há mais tempo': com histórico de polêmicas, Madonna faz apelo ao papa

No aniversário do filho Rocco na segunda-feira (11), Madonna publicou no Instagram um apelo direto ao papa Leão XIV: que o pontífice viaje até a Faixa de Gaza para levar esperança às crianças antes que seja "tarde demais".

O que Madonna disse

Os portões humanitários precisam ser totalmente abertos para salvar crianças inocentes. Não há mais tempo. Por favor, diga que você irá Madonna, no Instagram

Criada na fé católica romana, a cantora justificou que a política não tem força para mudar a crise, mas a consciência coletiva pode. Para ela, o maior presente naquele dia seria mobilizar o mundo para salvar as crianças inocentes presas no fogo cruzado em Gaza.