Taylor Swift revela quem foi o 'cupido' de relacionamento com o namorado

Taylor Swift, 35, revelou quem foi o cupido de seu relacionamento com o jogador de futebol americano, Travis Kelce, 35.
O que aconteceu
Taylor Swift participou do podcast do namorado, New Heights, e contou que Andy Reid, técnico do jogador, foi o 'cupido' da relação.
Jason Kelce, ex-astro do Philadelphia Eagles que apresenta o programa com seu irmão, perguntou diretamente a Taylor. "Andy Reid revelou recentemente que foi ele quem armou para vocês. Quão verdadeira é essa revelação do Big Red?", perguntou Jason, referindo-se ao técnico por seu apelido popular.
Taylor confirmou a história. "Não importa o que Andy Reid diga, vamos ficar de olho. Foi o que aconteceu."
Travis também reforçou. "Cupido... É. Cupido, Big Red... É tudo a mesma coisa."
Taylor contou que já conhecia Reid há algum tempo porque ele é amigo do pai dela. "Ele é amigo do meu pai. Meu pai é o homem mais sociável que já nasceu. Ele é simplesmente um maníaco. Ele faz um amigo em um aeroporto em 1971, tem uma conversa de cinco minutos e ainda fala com aquele cara duas vezes por semana."
