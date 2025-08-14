Taylor Swift revela quem foi o 'cupido' de relacionamento com o namorado

Taylor Swift, 35, revelou quem foi o cupido de seu relacionamento com o jogador de futebol americano, Travis Kelce, 35.

O que aconteceu

Taylor Swift participou do podcast do namorado, New Heights, e contou que Andy Reid, técnico do jogador, foi o 'cupido' da relação.

Jason Kelce, ex-astro do Philadelphia Eagles que apresenta o programa com seu irmão, perguntou diretamente a Taylor. "Andy Reid revelou recentemente que foi ele quem armou para vocês. Quão verdadeira é essa revelação do Big Red?", perguntou Jason, referindo-se ao técnico por seu apelido popular.