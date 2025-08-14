SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Familiares participam de missa de sétimo dia de Arlindo Cruz, no RJ

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
Babi Cruz
Babi Cruz Imagem: Anderson Bordê / AgNews

A missa de sétimo dia de Arlindo Cruz, que morreu na última sexta-feira (8), aconteceu hoje na Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Arlindinho, Babi Cruz e Flora Cruz estiveram presentes na celebração.

Nas redes sociais a família convidou a todos para a missa. "Com saudade e gratidão, convidamos os fãs, admiradores, amigos e familiares para a Missa de Sétimo Dia em memória do nosso Arlindo Cruz".

Confira:

Familiares participam de missa de Arlindo Cruz
Familiares participam de missa de Arlindo Cruz Imagem: Anderson Bordê / AgNews
Familiares participam de missa de sétimo dia de Arlindo Cruz
Familiares participam de missa de sétimo dia de Arlindo Cruz Imagem: Anderson Bordê / AgNews
Familiares participam de missa de Arlindo Cruz
Familiares participam de missa de Arlindo Cruz Imagem: Anderson Bordê / AgNews
Familiares participam de missa de Arlindo C
Familiares participam de missa de Arlindo C Imagem: Anderson Bordê / AgNews
Familiares participam de missa de Arlindo Cruz
Familiares participam de missa de Arlindo Cruz Imagem: Anderson Bordê / AgNews

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.