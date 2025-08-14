Familiares participam de missa de sétimo dia de Arlindo Cruz, no RJ

A missa de sétimo dia de Arlindo Cruz, que morreu na última sexta-feira (8), aconteceu hoje na Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Arlindinho, Babi Cruz e Flora Cruz estiveram presentes na celebração.

Nas redes sociais a família convidou a todos para a missa. "Com saudade e gratidão, convidamos os fãs, admiradores, amigos e familiares para a Missa de Sétimo Dia em memória do nosso Arlindo Cruz".