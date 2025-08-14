Charmoso e manipulador: quem Miguel Falabella será na novela 'Três Graças'?

Kasper é casado com João Rubens (Samuel de Assis). Juntos, eles criam Maggye (Mell Muzillo), filha adotiva do casal, e dividem uma sociedade em um negócio de peças de arte.

Pedro Novaes, Grazi Massafera, Andréia Horta e Murilo Benício gravaram cenas de 'Três Graças' em São Paulo Imagem: Globo/Estevam Avellar

O personagem será amigo de Santiago (Murilo Benício) e da amante dele, Arminda (Grazi Massafera), grandes vilões da trama. Manipulador, Kasper incentiva sua filha, Maggye a se aproximar de Raul (Paulo Mendes), filho de Santiago.

Tensão aumenta quando Lucélia (Daphne Bozaski), sobrinha de Kasper, entra na história para disputar a atenção e a herança do tio. Na pele do vilão, Falabella deve ser um dos pivôs de diversas reviravoltas, colocando "fogo" em relações e alianças da trama.

Escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, "Três Graças" estreia em outubro, após o fim de "Vale Tudo". O enredo abordará pautas como corrupção, falsificação de medicamentos e um roubo milionário.