Charmoso e manipulador: quem Miguel Falabella será na novela 'Três Graças'?

Miguel Falabella, 68, já está de volta às novelas. O ator começou a gravar cenas como um dos antagonistas de "Três Graças", próximo folhetim das 21h, nesta terça-feira (12).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
Kasper, um dos vilões de 'Três Graças'
Na trama, ele interpreta Kasper, homem ambicioso que ganha destaque ao longo da história. No início, aparecerá pouco, mas sua presença crescerá à medida que os conflitos se intensificam. As informações são do jornal O Globo.
Kasper é casado com João Rubens (Samuel de Assis). Juntos, eles criam Maggye (Mell Muzillo), filha adotiva do casal, e dividem uma sociedade em um negócio de peças de arte.
O personagem será amigo de Santiago (Murilo Benício) e da amante dele, Arminda (Grazi Massafera), grandes vilões da trama. Manipulador, Kasper incentiva sua filha, Maggye a se aproximar de Raul (Paulo Mendes), filho de Santiago.
Tensão aumenta quando Lucélia (Daphne Bozaski), sobrinha de Kasper, entra na história para disputar a atenção e a herança do tio. Na pele do vilão, Falabella deve ser um dos pivôs de diversas reviravoltas, colocando "fogo" em relações e alianças da trama.
Escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, "Três Graças" estreia em outubro, após o fim de "Vale Tudo". O enredo abordará pautas como corrupção, falsificação de medicamentos e um roubo milionário.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.