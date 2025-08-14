Maya Massafera mostra pele irritada após procedimento: 'Em carne viva'

Maya Massafera, 44, mostrou o rosto irritado após uma sessão de laser fracionado, um procedimento estético para rejuvenescimento da pele.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou como estava o rosto em um vídeo publicado nos Stories. "Gente, ontem eu fiz outra sessão do laser, o CO2. Minha pele tá em carne viva. Que dor."

Maya mostrou o lado do rosto irritado, com erupções e uma parte vermelha. "Tá doendo hoje. Eu passei só uma pomadinha."