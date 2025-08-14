Marília Gabriela anuncia cancelamento de datas de peça: 'Tô me tratando'

Marília Gabriela, 77, anunciou o cancelamento de três apresentações de sua atual peça, "A Última Entrevista de Marília Gabriela", por recomendação médica.

O que aconteceu

A atriz apareceu em um vídeo ao lado do filho, Theodoro Cochrane, contando o cancelamento. "Notícia meio chata… mas o amor é grande e não seremos derrubados!", escreveu Theodoro na legenda.

No vídeo, Marília explica que está com pneumonia. "Pegou a mim com a pneumonia. Tô me cuidando, me tratando, e acabo de voltar do médico pra me cuidar e voltar o mais rápido possível. Não desistam, por favor."