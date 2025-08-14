Lorna Raver, atriz de 'Arraste-me para o Inferno', morre aos 81 anos

Lorna Raver, que interpretou de forma arrepiante a idosa que amaldiçoa uma jovem em "Arraste-me para o Inferno" (2009), morreu aos 81 anos.

O que aconteceu

A atriz morreu em 12 de maio, mas a notícia só foi revelada agora, com a publicação do óbito na sessão In Memoriam da revista SAG-AFTRA. A causa da morte não foi revelada.

Seu papel mais conhecido foi o da Sra. Sylvia Ganush em "Arraste-me para o Inferno", filme de Sam Raimi. A produção foi um sucesso de crítica e de público.