Tribunal rejeita 21 denúncias de cantora contra P. Diddy

Sean "Diddy" Combs, rapper americano conhecido mundialmente como P. Diddy, teve a maior parte das acusações movidas contra ele pela ex-integrante do reality Making the Band, Sara Rivers, derrubadas na Justiça.

O que aconteceu

Segundo documentos obtidos pelo TMZ, um juiz rejeitou 21 das 22 denúncias feitas pela cantora. As acusações incluíam extorsão, agressão física, trabalho forçado, assédio sexual e cárcere privado. A decisão impede que essas acusações sejam apresentadas novamente. A única ação restante é baseada na Lei de Proteção à Violência Motivada por Gênero, que aguarda análise de um tribunal superior.

Sara processou Diddy em fevereiro, alegando ter sofrido tratamento hostil e abusivo durante as gravações do reality. Ela afirmou que o rapper fez comentários sexuais sobre seu corpo, passou a mão em seus seios, controlava seu sono e menosprezava seu transtorno alimentar. Além disso, Sara disse ter sido obrigada a dormir em um espaço com quatro homens, apesar de ser casada na época, sob ameaça de expulsão do reality caso não obedecesse.